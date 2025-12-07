„A remény nálam végleg kifogyott” – Krasznahorkai László beszédet mond Stockholmban

Sok-sok évnyi pletyka után október elején kiderült, hogy Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat 2025-ben. A korábban már Kossuth-díjjal, Nemzetközi Man Booker-díjjal, valamint számos hazai és külföldi elismeréssel kitüntetett író a Svéd Akadémia indoklása szerint „az apokaliptikus rettenet közepette a művészet erejét megerősítő, lenyűgöző és látnoki műveiért” veheti át az elismerést.

Bár már nagyjából két hónapja tudni, hogy az elismerést a magyar író kapta, a díj hivatalos átadása előtti beszédre december 7-én délután 5 órakor került sor Stockholmban.

Az irodalmi Nobel-díj kapcsán eredetileg a reményről akartam megosztani a gondolataimat, de a remény nálam végleg kifogyott

– kezdte beszédét Krasznahorkai, aki ehelyett inkább az angyalokról, azon belül is „újfajta angyalokról” kezdett beszélni. Az új angyalokról szóló absztrakt értekezésben az író olyan hamis prófétákról beszél, akiknek ma már nincs üzenete, mint a régi angyaloknak. „Már csak Elon Muskok őrült szerkezetei szerkesztik a teret, és az időt” – említette meg Krasznahorkai, majd az értékezés zárásaként azt mondta: „hagyjuk az angyalokat, beszéljünk inkább az emberi méltóságról.”

Beszédében az emberi evolúció legcsodálatosabb pontjainak állított emléket Krasznahorkai. „Feltaláltad a tüzet, és rájöttél, hogy az együttműködés az egyetlen esélyed. Feltaláltad a dögevést, hogy ura legyél a világnak. Megdöbbentően sok észre tettél szert, annyira barázdált, és annyira komplex, hogy a világ felett hatalmad van. Hatalmad lett.”

Azonban a modern világra reflektálva azt mondta: „aztán egészen hirtelen nem kezdtél elhinni semmiben.”

A magad teremtette és a képzeletet megsemmisítő eszközeid segítségével már csak rövidtávú memóriád maradt, így elhagytad a tudás, és a szép, és az erkölcsi jó közös bitrokát. És készülsz kiköltözni egy lápvidékre, mész a Marsra. Inkább ne mozogj, mert elnyel ez a sár. De szép volt, utad az evolúcióban lélegzetelállító. Csak sajnos megismételhetetlen.

Végül a lázadásról is szót ejtett a Nobel-díjas író, melynek kapcsán egy kilencvenes években megtörtént, berilini útjáról idézett fel egy jelentet. Az anekdota egy klosárról szólt, aki a pályaudvaron vizelt, mikor a rendőr meglátta. Próbált menekülni, majd belátta, nincs hova menekülni a törvény szolgája, a „jó” elől.

Azt látom, hogy a jó ebben a versenyben a rosszat, soha nem kaphatja el. Ez a 10 méter áthidalhatatlan. Az én szememben az a 10 méter örök és legyőzhetetlen. A jó soha nem éri el a csápoló gonoszt. A jó és a gonosz között nincs semmiféle remény

– mondta Krasznahorkai, aki az alábbi gondolattal zárta beszédét:

Egyik kivilágított állomás fut el a másik után, nem szállok ki sehol. Mert nincs állomás ahol kiszállhatnák. Csak nézem az elfutó állomásokat, és úgy érzem, mindent elgondoltam és elmondtam, mit gondolok a lázadásról, az emberi méltóságról, az angyalokról, és talán még a reményről is.

A Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén elmondott szöveget hétfőn A stockholmi beszéd címmel a Magvető Kiadó kiadja könyvként is.

Krasznahorkainak egyébként nem sokkal díjazása után, 2025 novemberében jelent meg új regénye A magyar nemzet biztonsága címmel, amiben saját magán, pontosabban egy Krasznahorkai nevű írón ironizál. A 24.hu erről szóló kritikáját itt lehet elolvasni.