Demjén Ferenc: „A lépcső nem akart abba az irányba menni, ahova én mentem”

2025. 12. 11. 13:51
Az augusztusi balesetéből még mindig nem gyógyult fel teljesen, de nagyon jó úton jár.

December 29-én, illetve 30-án Aréna-koncertet ad a nyáron combtörést szenvedett Demjén Ferenc, így egy műtétre is szüksége volt.

A Bors szerdán emiatt az egészségi állapotáról kérdezte a zenészt, aki arról mesélt, hogy a nyár végén, illetve ősz elején elmaradt koncerteket mostanra mind sikerült bepótolni, az év végi bulira pedig nagy erőkkel próbálnak, bár nehéz munka volt a három-négyszáz dalból összerakni a kétórás programot.

Ősszel volt egy kis balesetem, a lépcső nem akart abba az irányba menni, ahova én mentem

– mondta Demjén, aki hozzátette:

Nagyon jó kórházi kezelések után itt vagyok, bot nélkül is tudok sétálni. Még nem mondom azt, hogy indulok a futóversenyen, de futottam már eleget.

A koncertre kiválasztott számokról sajnos semmit nem árult el, de a kedvencek jó eséllyel nem maradnak majd el, hiszen kijelentette:

Ez a bőség zavara, nehéz dönteni, de ennek csak örülök. Valami meglepetés mindenképp lesz. Ha más nem, az, hogy mi élünk.

