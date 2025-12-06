Ha egy számunkra kedves személy figyelme egy csodálatos, frissensült, kívül ropogós, belül puha vekni kenyér lenne, jó eséllyel nem tudnánk betelni belőle száz szelettel sem. Így különös szenvedést okoz, ha bármennyire is vágyunk rá, nemhogy egy szeletet, de még egy tenyérnyi darabot sem kapunk belőle, csak morzsákat – azt is csak időközönként. Rendszerint pont akkor, mikor megelégeltük, hogy a következő adagra várjunk, és készen állnánk felállni az asztaltól is. Ez az úgynevezett breadcrumbing, ami egyre gyakoribb jelenség az online ismerkedési fázis elején. A mesékből gyerekkorunk óta ismert toposz a morzsákkal kijelölt út, amit követve végül kincset, bölcsességet találhatunk, vagy megoldást a problémáinkra.

De mi történik, ha annak ellenére, hogy kitartóan követjük a nyomokat, sosem jutunk a végére? Minden hiábavaló volt?

Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológussal közösen követtük a nyomokat, hogy rájöjjünk.