Olasz Renátó: Lehet, hogy rajta vagyok egy listán, nem érdekel. Az Aranyéletet tudjuk, hogy imádták a NER-esek is

Olasz Renátó rendezői debütje, a Minden csillag (kritikánk itt olvasható) apropóján adott interjút a Magyar Hangnak. A színészként leginkább az Aranyéletből és A Királyból ismert Olasz itt többek között arról beszélt, igyekszik elhatárolódni a politikai megnyilvánulásoktól.

Persze az egyetemfoglaláson részt vettem, az természetes volt. Túl sokan voltunk, hogy mindenkit listázzanak. Bár ki tudja, lehet, hogy rajta vagyok az egyiken, őszintén nem érdekel. Az Aranyéletről például tudjuk, hogy imádták a NER-esek is

– mondta.

Novemberben bemutatott filmje összesen négymillió forintból készült, de állami támogatásra nem is pályázott. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Nekem senki nem fog pénzt adni ebből a rendszerből. Miért is tennék? Nem adnak senkinek, aki egy picit is kritikus akar lenni azzal a társadalommal szemben, amiben élünk. Abba meg nem akarok belemenni, hogy cenzúrázzanak.”

A színész-rendező szerint hülyeség, hogy a hatalom felülről akarja eldönteni, mit akarnak nézni az emberek. „Ez nem Hollywood. Ott üzleti alapon működik a filmgyártás, muszáj kasszasikert csinálni – lehet, hogy el tudják dönteni kívülről, hogy mi kell, mi hoz pénzt. Arrafelé ez érthető. Mi viszont Magyarországon élünk. Európában a kultúra, legalábbis a film, nem tud üzleti alapon működni” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte ennek ellenére itthon iszonyatosan nyitottak az emberek, a járvány előtt például rengetegen kártak színházba.

Szóba került az interjúban a Most vagy soha! és Rákay Philip is, aki a film bemutatói előtt többször is Vermes Dorka művészfilmje, az Árni nézőszámain élcelődött. Erról Olasz Renátó így vélekedett:

Mit képzel magáról Rákay Philip? Csinál egy filmet hatmilliárdból (amiből egyébként tíz másikat is lehetett volna), hatalmas a promóció, iskolásokat rángatnak be rá, buszokkal. Dorka meg kevés pénzből valami egészen mást készít, ami nem mellesleg nemzetközi sikereket ér el, de a pénztelenség miatt nincs lehetősége szélesebb körben reklámozni – hát persze, hogy nem produkál jó számokat. És akkor ez Dorka hibája lenne? Hát nem! A rendszer hibája, hogy nem néznek a magyarok magyar filmeket, nem a miénk. Nem szoktatták rá az embereket a magyar filmekre. Ha másképp lett volna, a Most vagy soha! is sokkal több nézőt vonzott volna. Másrészt pedig a „földön fekvőbe” belerúgni nem szép dolog. Értem ezt a függetlenekre: szívességből, szeretetből magyar kultúrát alkotnak, és még beszólnak nekik?