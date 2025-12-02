muzsikabalázs klárikorda györgykoncert
Jövőre adja búcsúkoncertjét Korda György és Balázs Klári

RTL Sajtóklub
24.hu
2025. 12. 02. 13:02
RTL Sajtóklub
A házaspár búcsúzik a közönségtől.

Jövőre adja utolsó nagykoncertjét Korda György és Balázs Klári – írja az Index. A házaspár az Intercontinentalban tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy jövő év végén búcsúznak a közönségtől.

A koncertet 2026. december 19-én rendezik meg Az utols(show) felszállás címmel a Papp László Budapest Sportarénában.

Az estén két díszvendég már biztosan feltűnik a házaspár mellett: Szikora Róbert és Király Viktor.

Korda egyébként nagyjából ezt vetítette elő: idén nyáron azt nyilatkozta, még két évet szeretne énekelni, és ezzel rekordot döntene: ezzel ugyanis ő lenne a könnyűzenében az első férfi előadó, aki hetven éven át folyamatosan színpadra állt.

