Jövőre adja búcsúkoncertjét Korda György és Balázs Klári

Jövőre adja utolsó nagykoncertjét Korda György és Balázs Klári – írja az Index. A házaspár az Intercontinentalban tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy jövő év végén búcsúznak a közönségtől.
A koncertet 2026. december 19-én rendezik meg Az utols(show) felszállás címmel a Papp László Budapest Sportarénában.
Az estén két díszvendég már biztosan feltűnik a házaspár mellett: Szikora Róbert és Király Viktor.
Korda egyébként nagyjából ezt vetítette elő: idén nyáron azt nyilatkozta, még két évet szeretne énekelni, és ezzel rekordot döntene: ezzel ugyanis ő lenne a könnyűzenében az első férfi előadó, aki hetven éven át folyamatosan színpadra állt.
Kapcsolódó
Korda György: Még két évet szeretnék énekelni
Utána akár a Guinnes Rekordok Könyvébe is bekerülhet.