korda györgy
Szórakozás

Korda György: Még két évet szeretnék énekelni

Illyés Tibor / MTI
admin Csontos Kata
2025. 08. 27. 15:39
Illyés Tibor / MTI
Utána akár a Guinnes Rekordok Könyvébe is bekerülhet.

Korda György 1958-ban állt először színpadra, azaz már 68 éve, megszakítás nélkül énekel. Ezzel kapcsolatban kérdezte meg tőle egy portál, hogy ha legördül a függöny, mit szeretnének, hogyan emlékezzen rájuk a közönség feleségével, Balázs Klárival.

Hatvannyolcadik éve énekelek, ilyenkor már a szocializmusból visszamaradt ötéves terv egy kicsit nagyképű lenne. Ha a Jóisten egészséget ad és a feleségem megerősít ebben, akkor még két évet biztos szeretnék énekelni, mert a könnyűzenében 70 évig még soha senki nem állt színpadon, de egyébként 65 évig sem…

idézi a 86 esztendős énekest a Best.

A magazin utána is nézett Korda állításának, és még nemzetközi szinten sem találtak olyan neves férfi énekest, aki majd’ hét évtizede énekelne, bármiféle szünet vagy megszakítás nélkül. Ezzel a teljesítményével Korda György bekerülhetne a Guinness Rekordok Könyvébe mint legtovább aktívan koncertező férfi énekes.

Ha a Jóisten is úgy akarja, és megérem, a kerek évfordulón jelentkezek is náluk

– reagált a felvetésre az énekes, Balázs Klári pedig ezt fűzte hozzá a témához:

Bízom benne, hogy ez a két esztendő, amit Gyuri még betervezett, sikerülni fog. Én mindent megteszek, hogy ez így legyen, és hogy úgy emlékezzenek ránk, mint a párosra, akik szerették a közönséget.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Bruce Willist különköltöztették a családjától, reggelinél és vacsoránál találkozik legkisebb lányaival
Tuvic Aleksandrának engedélyeztetnie kell születendő kisfia nevét
10 hónap alatt negyven kilót fogyott Nagyházi Lőrinc
Majka: Nem esnék kétségbe, ha többet nem hagynának fellépni
Magyarország pert indított az Ukrajnának fizetett uniós támogatások miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik