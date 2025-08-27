Korda György: Még két évet szeretnék énekelni

Korda György 1958-ban állt először színpadra, azaz már 68 éve, megszakítás nélkül énekel. Ezzel kapcsolatban kérdezte meg tőle egy portál, hogy ha legördül a függöny, mit szeretnének, hogyan emlékezzen rájuk a közönség feleségével, Balázs Klárival.

Hatvannyolcadik éve énekelek, ilyenkor már a szocializmusból visszamaradt ötéves terv egy kicsit nagyképű lenne. Ha a Jóisten egészséget ad és a feleségem megerősít ebben, akkor még két évet biztos szeretnék énekelni, mert a könnyűzenében 70 évig még soha senki nem állt színpadon, de egyébként 65 évig sem…

– idézi a 86 esztendős énekest a Best.

A magazin utána is nézett Korda állításának, és még nemzetközi szinten sem találtak olyan neves férfi énekest, aki majd’ hét évtizede énekelne, bármiféle szünet vagy megszakítás nélkül. Ezzel a teljesítményével Korda György bekerülhetne a Guinness Rekordok Könyvébe mint legtovább aktívan koncertező férfi énekes.

Ha a Jóisten is úgy akarja, és megérem, a kerek évfordulón jelentkezek is náluk

– reagált a felvetésre az énekes, Balázs Klári pedig ezt fűzte hozzá a témához: