A magyarok jó része ismeri Kraszhahorkai László nevét, Kertész Imréről azonban a többség már megfeledkezett

Meglepő felmérési eredményeket közölt a Népszava: a Publicus Intézet által a lap felkérésére készített közvéleménykutatás szerint a magyarok 72 százaléka hallott arról, hogy Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat, az író ismertségében azonban jókora különbség mutatkozik, ha a válaszadók pártállását nézzük: az ellenzékiek között 84, a Fidesz-KDNP szavazói között pedig 68% válaszolt igennel.

Az első hazai irodalmi Nobel-díjasról, Kertész Imréről ugyanakkor úgy tűnik, hogy a többség megfeledkezett: az emberek 54 százaléka nem is emlékezett már arra, hogy 2002-ben a Svéd Akadémia szintén egy magyart ismert el.

A részletek itt is tartogatnak meglepetéseket, hiszen a társasházban lakók közt 60, a panelben élők között pedig 28 százalék válaszolt helyesen, az összes megkérdezett 2-3 százaléka pedig szimplán csak más nevet mondott.

Krasznahorkai műveinek olvasottsága ezeknél a számoknál persze jóval alacsonyabb, az azonban jól látszik, hogy a budapestiek 4, a megyeszékhelyeken élők 2 százaléka a díj bejelentése után döntött úgy, hogy legalább egy regényt elolvas az életműből.

A legmeglepőbb válaszokat az utolsó kérdések indukálták: azok egyike arra akart rámutatni, hogy a magyaroknak fontos-e, hogy hazai író nyerte el az irodalmi Nobelt. A válaszadóknak csak 69 százaléka érezte úgy, hogy az elismerés fontos, további 16 százalék pedig az inkább fontos opciót választotta.

A másik a hazai írók által külföldön elhelyezett hagyatékokra mutatott rá, a lap ugyanis kíváncsi volt arra, hogy a magyarok szerint van-e hordereje annak, hogy Krasznahorkai archívuma Ausztriában landol majd, Nádas Péter és Esterházy Péter pedig Berlinben érezte biztonságban a munkássága kézzelfogható anyagát. A Fidesz-KDNP szavazói közül 49, míg az ellenzékiek 83 százaléka vélekedett úgy, hogy ez igenis fontos kérdés, a bizonytalan pártállásúaknak pedig közel kétharmada, 64 százaléka tartja ezt fontos témának.