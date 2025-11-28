krasznahorkai lászlókertész imreirodalmi nobel-díjismertség
Kultúra

A magyarok jó része ismeri Kraszhahorkai László nevét, Kertész Imréről azonban a többség már megfeledkezett

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vincze Miklós
2025. 11. 28. 10:21
Szajki Bálint / 24.hu
Két évtized alatt erősen megfakult az első irodalmi Nobel-díjasunk ismertsége, de távolról sem ez az egyetlen furcsaság, amire egy most elkészült kutatás rámutat.

Meglepő felmérési eredményeket közölt a Népszava: a Publicus Intézet által a lap felkérésére készített közvéleménykutatás szerint a magyarok 72 százaléka hallott arról, hogy Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat, az író ismertségében azonban jókora különbség mutatkozik, ha a válaszadók pártállását nézzük: az ellenzékiek között 84, a Fidesz-KDNP szavazói között pedig 68% válaszolt igennel.

Az első hazai irodalmi Nobel-díjasról, Kertész Imréről ugyanakkor úgy tűnik, hogy a többség megfeledkezett: az emberek 54 százaléka nem is emlékezett már arra, hogy 2002-ben a Svéd Akadémia szintén egy magyart ismert el.

A részletek itt is tartogatnak meglepetéseket, hiszen a társasházban lakók közt 60, a panelben élők között pedig 28 százalék válaszolt helyesen, az összes megkérdezett 2-3 százaléka pedig szimplán csak más nevet mondott.

Krasznahorkai műveinek olvasottsága ezeknél a számoknál persze jóval alacsonyabb, az azonban jól látszik, hogy a budapestiek 4, a megyeszékhelyeken élők 2 százaléka a díj bejelentése után döntött úgy, hogy legalább egy regényt elolvas az életműből.

A legmeglepőbb válaszokat az utolsó kérdések indukálták: azok egyike arra akart rámutatni, hogy a magyaroknak fontos-e, hogy hazai író nyerte el az irodalmi Nobelt. A válaszadóknak csak 69 százaléka érezte úgy, hogy az elismerés fontos, további 16 százalék pedig az inkább fontos opciót választotta.

A másik a hazai írók által külföldön elhelyezett hagyatékokra mutatott rá, a lap ugyanis kíváncsi volt arra, hogy a magyarok szerint van-e hordereje annak, hogy Krasznahorkai archívuma Ausztriában landol majd, Nádas Péter és Esterházy Péter pedig Berlinben érezte biztonságban a munkássága kézzelfogható anyagát. A Fidesz-KDNP szavazói közül 49, míg az ellenzékiek 83 százaléka vélekedett úgy, hogy ez igenis fontos kérdés, a bizonytalan pártállásúaknak pedig közel kétharmada, 64 százaléka tartja ezt fontos témának.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Grecsó Krisztián Pintér Sándorról: „aki efféléket mond és gondol, az a pokol legmélyére jut”
Kincsvadászok: Fejes Tamás nem kapta meg az aranyórát, mégis segítséget ajánlott az eladónak
Második gyerekével várandós Novák Heni, a Jóban Rosszban egykori színésznője
Zámbó Krisztián a fiatal zenészekről: Teszik magukat tönkre, közben sírnak, hogy jaj, miért vagyunk ilyen gazdagok
Titokban találkozott a volt budapesti metropolita és az orosz oligarcha, akiért a magyar kormány lobbizott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik