A magyar helyett az osztrák nemzeti könyvtárba kerül Krasznahorkai László hagyatéka

Másfél évvel ezelőtt, 2024 márciusában az Osztrák Nemzeti Könyvtár bejelentette, hogy hozzájuk kerül Krasznahorkai László irodalmi hagyatéka – vette észre hétfőn a 444.

Az akkor magyar nyelven is megjelent közlemény egészen mostanáig, a Nobel közelmúltban való megítéléséig nem keltett igazán nagy visszhangot, pedig kiderült: a nyolcvanas évektől mostanáig tartó levelezésben huszonhárom ország több mint hétszáz levelezőpartnerével folytatott eszmecserét találni, az anyagnak pedig a teljes irodalmi munkásságot felölelő kéziratok, köztük kiadatlan szövegek, az elkészült filmek forgatókönyvei, illetve a fordításokat dokumentáló anyagok, naplók, hang- és videofelvételek, valamint egyéb dokumentumok is részei.

A 444 hírében hozzátette: ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy az első magyar irodalmi Nobel-díjashoz, a 2002-ben elismert Kertész Imréhez hasonlóan Krasznahorkai archívuma sem marad Magyarországon.

A Sorstalanság írójának anyagai a díj megítélésének évében a Berlini Művészeti Akadémiához kerültek, épp úgy, ahogyan Nádas Péteré, aki 2018-ban adta át az általa őrzött dokumentumok jó részét (ezekből nyílt meg 2022-ben a Nádas Péter-archívum), benne Ottlik Gézával, Örkény Istvánnal, valamint az elmúlt évtizedek művészetének krémjável folytatott levelezését.

Esterházy Péter ötven éves munkásságának (1968-2016) szintén a német fővárosba jutottak, így az összes mű kéziratai, vázlatai, valamint szövegvariánsai is Berlinben találhatók, amik számos karikatúrával, fotóval, életrajzi dokumentummal, és egy sor grafikával együtt idén váltak kutathatóvá és hozzáférhetővé.