Fehércsokis-kekszes-karamellás lett az év szaloncukra 2025-ben

Kihirdették, melyik lett az idei év szaloncukra: a soltvadkerti Szent Korona cukrászda karamellizált fehércsokoládéval bevont Lotus kekszes karamellás szaloncukra lett a győztes.

Több mint 12 ezer szem szaloncukor került megkóstolásra az idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Év Szaloncukra versenyen, amit a Szeretem a csokit TikTok csatorna videósai, Kovács Ádám és Kovács Gergely hoztak létre. A versenyen lehetőséget kapott a nevezésre minden kicsi és nagy gyártó egyaránt. Az Év Szaloncukrát idén ismét rekord számú nevezéssel 24 gyártó 165 szaloncukra közül vűlasztották ki. A verseny 8 kategóriájában összesen közel 200 kóstoló döntött a díjazottakról és 12 000 szaloncukrot kóstoltak meg.

A nyolc verseny kategóriából hat kategória kóstolóit idén is a verseny közösségi oldalainak követői közül választottuk ki. Azonban az egyik legnépszerűbb kategória a gyerekek kedvence kategória zsűrijében idén a Magyar Színház Keménykalap és krumpliorr című előadás gyermek színészei is helyet kaptak. Ez azért is öröm volt számunkra, mert a kóstoláson a színház által készített videókon keresztül ezt az élményt a követőinknek is át tudtuk adni

– mondták a szervezők

Idén ismét a szakmai kategóriában is nevezhettek a gyártók. Ebben a kategóriában azonban gyártónként csak három szaloncukorral indulhattak. A szakmai zsűriben Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Abrudán Zsolt, a New York Kávéház chefje, Mihály Lajos szakácsmester és cukrász, Szentandrás-Szabó Emese, mestercukrász valamint Pásztor Éva mestercukrász, szakoktató döntött a szaloncukrokról.

A zsűrizésben minden évben sztárok is segítenek egy-egy kategóriában. Idén a zselés kategóriát a Magyar Színház sztárjai: Trokán Anna, Jenes Kitti és Pavletits Béla kóstolta.

Minden évben szeretjük frissíteni a kategóriákat, hogy a verseny segítségül tudjon szolgálni egy-egy kisebb közösségnek is. Idén a mentes szaloncukrok kaptak külön kategóriákat, amiben a cukor, glutén és tejfehérje érzékeny közönség számára gyártott szaloncukrok külön versenybe szállhattak

– mondta el Kovács Gergely szervező.

Az Év Szaloncukra győztese:

1. Szent Korona Cukrászda – Karamellizált fehércsokoládéval bevont Lotus kekszes karamellás szaloncukor

2. Keszthelyi Sütibolt – roppanó ostyás sós karamellás szaloncukor

3. Gyulai Kézműves Cukrászda – DJC Stílusgyakorlat, a 2025-ös Magyarország tortájából készült szaloncukor

Szakmai kategória győztesei:

1. Promenád Kávéház – Narancs Esszencia – konfitált narancszselés, étcsokoládés narancs krémes szaloncukor

2. Hóvirág Cukrászda – füstös whiskys mogyorós szaloncukor

3. Hisztéria Cukrászda – étcsokoládés meggyes szaloncukor

A gyerekek kedvence:

1. Demeter Chocolate – Dubai csokoládés szaloncukor

2. Ricsi Cukrászda – málnás vattacukor ízű szaloncukor

3. Sulyán Cukrászda – valódi áfonya zselés szaloncukor

Zselés szaloncukrok:

1. Keszthelyi Sütibolt – Régi idők zselés szaloncukra – citrom-narancsízű zselés szaloncukor

2. Sulyán Cukrászda – valódi meggy zselés szaloncukor

3. Damniczki Cukrászda – Unikumos aszalt szilvás zselés szaloncukor

További nyertesek: