Meghalt Udo Kier, Bódy Gábor Nárcisz és Psychéjének főszereplője

Vasárnap reggel, egy kaliforniai kórházban elhunyt Udo Kier színész – írja élettársa közleménye nyomán a Variety.

Az Andy Warholtól Lars von Trier-en és Rainer Werner Fassbinderen át Madonnáig az elmúlt évtizedek legfontosabb rendezőivel és művészeivel együtt dolgozó filmes 1944. október 14-én, Kölnben született. Alig néhány órával később lebombázták a kórházat, ahol anyjával együtt pihent, így a romok közül kellett őket kimenteni.

A gyermekkorát nagy szegénységben töltő Kier tizennyolc évesen Londonba költözött, karrierje pedig itt indult el, bár első nagy sikerét a nyugatnémet Boszorkányok, amíg a vér hajtja őket (1970) hozta el neki. Pályáját több szerencsés találkozás is formálta: Paul Morrissey filmrendezőt például egy repülőúton ismerte meg, aki az Andy Warhol producerségével született Andy Warhol – Frankenstein, illetve a Vér Drakulának címszerepeit adta neki. Legalább ennyire fontos volt a Rainer Werner Fassbinderrel való, hosszú időn át tartó együttműködése, akit tizenhat évesen, egy kölni kocsmában ismert meg.

Magyar filmesekkel is többször dolgozott együtt pályája során. Először 1979-ben, amikor kapcsolatba került Bódy Gáborral, és elsőként két tévéfilmben, a Katonákban és a Krétakörben tűnt fel, majd megformálta Tóth Lászlót, vagyis Nárciszt, a tragikus tudós-költőt a Nárcisz és Psychében. Bódy Gábor monumentális, kísérleti eszközökkel élő filmje mellett Jancsó Miklós két művében, a Magyar rapszódiában (1979) és az Allegro Barbaróban (1979) is szerepelt

A Kierspe néven született Kier életművét Lars von Trier, illetve Gus Van Sant is formálta: előbbi elsőként a Médeában (1987) adott neki lehetőséget, Van Sant pedig az Egyesült Államokba csábította, elindítva a tengerentúli pályáját, aminek első állomása a Shakespeare IV.Henrikjét lazán adaptáló Otthonom, Idaho (1991) volt.

A legnagyobb európai rendezőkkel dolgozó Kier az elmúlt három évtizedét Los Angelesben és Palm Springsben töltötte, hiszen Madonna több videoklipje mellett az Armageddon, a Penge, az Ace Ventura: Állati nyomozó, a Johnny Mnemonic, a Dogville – A menedék, a Melankólia, illetve A nimfomániás jeleneteiben is láthattuk.

Hollywoodban filmipar van (Európában nem igazán beszélhetünk iparról), én viszont gyári munkás vagyok. Ha én nem működöm rendesen, akkor valaki mást vesznek fel helyettem. A filmkészítés fény és árnyék. Hollywoodban, és általában az amerikai filmben az árnyékok hosszabbak. Én mindkettőt szeretem csinálni. Szeretek kommerszfilmben játszani, mert az ilyen filmek bejárják a világot, és ezáltal olyan hírnévre teszek szert, hogy a nevem fiatal független filmesek munkáihoz is adhatom, ha tetszik az ötletük – mert ők így könnyebben kapnak pénzt a filmtervük megvalósításához. Mindkettőt szeretem. Nem tudnék mindig ostoba kommerszfilmeket csinálni, de csak művészfilmeket sem

– felelte Kier, mikor egy interjúban arról kérdezték, más megközelítést igényelnek-e a hollywoodi és az európai filmek.