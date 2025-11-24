bódy gáborlars von triermeghaltszínész
Kultúra

Meghalt Udo Kier, Bódy Gábor Nárcisz és Psychéjének főszereplője

Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images
admin Vincze Miklós
admin Jankovics Márton
2025. 11. 24. 08:22
Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images
A pályája során több mint kétszáz filmben feltűnt német színész 81 éves volt, az európai és az amerikai filmen is maradandó nyomokat hagyott.

Vasárnap reggel, egy kaliforniai kórházban elhunyt Udo Kier színész – írja élettársa közleménye nyomán a Variety.

Az Andy Warholtól Lars von Trier-en és Rainer Werner Fassbinderen át Madonnáig az elmúlt évtizedek legfontosabb rendezőivel és művészeivel együtt dolgozó filmes 1944. október 14-én, Kölnben született. Alig néhány órával később lebombázták a kórházat, ahol anyjával együtt pihent, így a romok közül kellett őket kimenteni.

A gyermekkorát nagy szegénységben töltő Kier tizennyolc évesen Londonba költözött, karrierje pedig itt indult el, bár első nagy sikerét a nyugatnémet Boszorkányok, amíg a vér hajtja őket (1970) hozta el neki. Pályáját több szerencsés találkozás is formálta: Paul Morrissey filmrendezőt például egy repülőúton ismerte meg, aki az Andy Warhol producerségével született Andy Warhol – Frankenstein, illetve a Vér Drakulának címszerepeit adta neki. Legalább ennyire fontos volt a Rainer Werner Fassbinderrel való, hosszú időn át tartó együttműködése, akit tizenhat évesen, egy kölni kocsmában ismert meg.

Magyar filmesekkel is többször dolgozott együtt pályája során. Először 1979-ben, amikor kapcsolatba került Bódy Gáborral, és elsőként két tévéfilmben, a Katonákban és a Krétakörben tűnt fel, majd megformálta Tóth Lászlót, vagyis Nárciszt, a tragikus tudós-költőt a Nárcisz és Psychében. Bódy Gábor monumentális, kísérleti eszközökkel élő filmje mellett Jancsó Miklós két művében, a Magyar rapszódiában (1979) és az Allegro Barbaróban (1979) is szerepelt

A Kierspe néven született Kier életművét Lars von Trier, illetve Gus Van Sant is formálta: előbbi elsőként a Médeában (1987) adott neki lehetőséget, Van Sant pedig az Egyesült Államokba csábította, elindítva a tengerentúli pályáját, aminek első állomása a Shakespeare IV.Henrikjét lazán adaptáló Otthonom, Idaho (1991) volt.

A legnagyobb európai rendezőkkel dolgozó Kier az elmúlt három évtizedét Los Angelesben és Palm Springsben töltötte, hiszen Madonna több videoklipje mellett az Armageddon, a Penge, az Ace Ventura: Állati nyomozó, a Johnny Mnemonic, a Dogville – A menedék, a Melankólia, illetve A nimfomániás jeleneteiben is láthattuk.

Hollywoodban filmipar van (Európában nem igazán beszélhetünk iparról), én viszont gyári munkás vagyok. Ha én nem működöm rendesen, akkor valaki mást vesznek fel helyettem. A filmkészítés fény és árnyék. Hollywoodban, és általában az amerikai filmben az árnyékok hosszabbak. Én mindkettőt szeretem csinálni. Szeretek kommerszfilmben játszani, mert az ilyen filmek bejárják a világot, és ezáltal olyan hírnévre teszek szert, hogy a nevem fiatal független filmesek munkáihoz is adhatom, ha tetszik az ötletük – mert ők így könnyebben kapnak pénzt a filmtervük megvalósításához. Mindkettőt szeretem. Nem tudnék mindig ostoba kommerszfilmeket csinálni, de csak művészfilmeket sem

– felelte Kier, mikor egy interjúban arról kérdezték, más megközelítést igényelnek-e a hollywoodi és az európai filmek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy: Lévai Anikó konyháját kézzel, egyedileg festett csempék díszítik Hatvanpusztán
Publicus: Az emberek túlnyomó többsége választási csalásnak gondolja az AI-videókat
Könnyekben tört ki a várandós anya, akit a két éves fia „verbálisan abuzált” 
Az Egyesült Államok végrehajt néhány változtatást a sokat vitatott béketerven
Nincs fűtés egy budai kórházban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik