Itt van Beton.Hofi új klipje, Tarr Béla is szerepel benne

Beton.Hofi
Vincze Miklós
2025. 11. 18. 09:37
Beton.Hofi
A szám címe is csak ennyi: Tarr Béla.

Ladányi Jancsó Jákob rendezte az Arénában duplakoncertre készülő Beton.Hofi legújabb klipjét, amely a Tarr Béla című számhoz készült.

Az ötperces anyag egy tüntetéssel indul, ahol a zenészt finoman szólva is kiütik, aki egészen a szám végéig nem tér magához egészen. Akkor aztán felébred, sőt az utolsó mondatot követő epilógusban már egy lakásban ül, ahol Tarr Bélával együtt gyújtanak rá egy cigire.

A Telex cikkéből kiderül: a zárójelenetet Tarr lakásában vették fel, aki a kamerát beállító stábnak is segített, sőt tanította is őket egy-egy pillanat erejéig.

