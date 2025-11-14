„Egy kretén vagy, aki tönkretette a filmet” – Ruby Rose durván beszólt Sydney Sweeney-nek

Amerikában a múlt hétvégén került mozikba a Christy, Sydney Sweeney legújabb filmje, amely egy igaz történet mesél el Christy Martin bokszolóról és amelynek kedvéért a színésznő durva testi-lelki átváltozáson ment keresztül, a forgatáson még egy-két agyrázkódást is elszenvedett.

A 15 millió dollárból készült film nem volt túlságosan sikeres, 1,3 millió dollárt termelt a mozikasszáknál, az USA-ban tehát gyakorlatilag elkönyvelhető a bukása (nemzetközi fronton azért még szépíthet).

Sweeney erre reagált is, a bemutató után Instagram-közleményében arról írt, hogy nem mindig csak a számokért készülnek a filmek, a Christy pedig szerinte fontos, hatásos film a túlélésről, a bátorságról és a reményről. „Kampányainkkal segítettünk felhívni a figyelmet a családon belüli erőszak áldozataira. Mindannyian azzal a meggyőződéssel vállaltuk ezt a filmet, hogy Christy története életeket menthet” – írta.

Ruby Rose, a John Wick 2. és a Batwoman színésznője más véleményen van: szerinte kifejezetten Sweeney tette tönkre a Christyt.

„Az eredeti Christy Martin-forgatókönyv elképesztő volt. Az tényleg életeket változtatott volna meg. Annak idején úgy volt, hogy én játszom el Cherryt. Mindannyiunknak volt az alapanyaghoz kapcsolódó tapasztalatunk. Többségünk tényleg homoszexuális volt. Részben ezért döntöttem úgy, hogy kitartok a színészi pálya mellett. Persze az mindig megesik, hogy az ember elveszít egy szerepet. Az, hogy a PR-osai úgy keretezik a bukást, hogy Sidney Sweeney az »emberekért« készítette el ezt a filmet… Ezek közül az »emberek« közül senki se akar olyasvalakit nézni, aki gyűlöli őket, ahogy parádézva úgy tesz, mintha egy lenne közülünk.”

Egy kretén vagy, aki tönkretette a filmet. Pont. Christy ennél jobbat érdemelt volna

– írta Rose a Threads nevű közösségi oldalon.

Bejegyzésében Rose a republikánus párthoz fűződő állítólagos kapcsolata miatt bírálja Sweeney-t, noha a színésznő sosem erősítette meg, hogy a párt támogatója lenne (vagy tett bármilyen homofób megjegyzést). Nyáron azonban több hírügynökség is arról számolt be, hogy Sweeney republikánusként regisztrálta magát, amikor 2024 júniusában, néhány hónappal Trump elnöki választási győzelme előtt, Floridában választói névjegyzékbe vette magát, a hírt pedig Trump is lelkesen üdvözölte.

A Variety értesülései szerint Rose még az előtt volt a Christy Martin-biopic szereplőgárdájának tagja, hogy a gyártó, a Black Bear Pictures beszállt volna. Cherryt, a címszereplő középiskolai barátnőjét alakította volna. Ez a film azért volt fontos a nyíltan homoszexuális színésznő számára, mert, bár Christy Martin heteroszexuális kapcsolatban élt, edzője felesége volt 1991 és 2010 között, valójában leszbikus: állítása szerint már középiskolában tudta ezt, akkor volt is egy kapcsolata a kosárlabdacsapatának egyik tagjával, Sherry Luskkal. Ma boldog házasságban él egykori ellenfelével, Lisa Holewyne-nel.