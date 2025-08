Trump újraválasztása előtt republikánus szavazóként regisztrálták Sydney Sweeney-t

Sydney Sweeney republikánus szavazóként regisztrált Floridában néhány hónappal azelőtt, hogy Donald Trump másodszor megnyerte az amerikai elnökválasztást, írja a The Guardian a nyilvánosan elérhető választási adatok alapján.

Nem sokkal azután, hogy megvásárolt egy villát Florida Keysben, Sweeney regisztráltatta magát szavazásra, és párthovatartozását republikánusként tüntette fel. Ez körülbelül két héttel azelőtt történt, hogy Trumpot New Yorkban elítélték üzleti iratok hamisítása miatt.

Sweeney-vel kapcsolatban korábban is írták már az amerikai bulvárlapok, hogy vélhetően Trump-szimpatizáns, miután édesanyja születésnapján is Make America Great Again feliratú piros sapkákat osztogattak.

Jelenleg pedig épp a farmerreklmája borzolja a kedélyeket az USA-ban: