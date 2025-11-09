Nem tudom, felmerült-e valaha bárkiben az a különös igény, hogy a TikTok- és Instagram-videók pörgetésének olykor ellenállhatatlan sodrású, máskor agyzsibbasztó élményét egy színházban is átélje, mindenesetre aki erre vágyna, most a Vígszínházban megteheti. Az ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében készült @LL3t4rgIA című darab ugyanis arra tesz kísérletet, hogy a „mai fiatalok” nyelvén meséljen a „mai fiatalokról”. Ennek megfelelően egészen bizarr színházi élmény. (Spoiler: a címet Letargiának kell kiolvasni, ami önmagában is elég beszédes.)

Hogy mit gondolnak az alkotók a mai fiatalokról, az viszonylag hamar kiderül. A színház aulájába lépve tesicuccba öltözött, fejhallgatós tizen-huszonéves szereplők fogadnak: helyben futnak, a távolba révednek és látszólag kizökkenthetetlenek valami számunkra láthatatlan világból. Nemsokára az is egyértelművé válik, mi ez a világ: az úgynevezett internet.

A színpadon lévő tinik láthatóan teljesen rabjai, az alkotók pedig minden bizonnyal a közönség soraiban helyet foglaló tinikről is ugyanezt feltételezik, van ugyanis egy karakter (Kovács Patrícia a túlbuzgó iskolapszichológus szerepében), aki időnként nemes egyszerűséggel megállítja az előadást, hogy a nézők tarthassanak egy szusszanásnyi telószünetet. Ilyenkor néhány percig nem történik semmi különös a színpadon, kis bíztatásra villannak is a képernyők a nézőtéren. A két felvonás között aztán telefont tölteni, illetve szelfizni meg táncolni is lehet a szereplőkkel – mi mást akarhatnának még ezek a mai fiatalok egy színháztól?