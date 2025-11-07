Ismét csak Lipics Zsolt lett a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója

Már a meghallgatás előtt dönthettek arról, hogy ki vezesse tovább a Pécsi Nemzeti Színházat – írtuk meg néhány nappal ezelőtt, rámutatva a posztra pályázó színésznő, Darabont Mikold posztjára, amelyben kifogásolta, hogy a november 6-i közgyűlési meghívóban csak a pozíciót eddig betöltő Lipics Zsoltot érintő határozattervezet kapott helyet.

A zárt ülés csütörtökön lezajlott, eredménye pedig egyértelmű volt: az igazgatói pozíciót a következő időszakban is Lipics fogja betölteni.

A HVG cikkében rámutatott: míg a teátrumot korábban kritikával illető Jászai Mari-díjas színésznő pályázata szabadon elérhető volt, addig a nézőszám csökkenését megfordítani nem tudó, a Szabad Pécs szerint pozíciókat halmozó, nepotista Lipics Zsolté nem.

A kinevezést a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSZ) is kommentálta: Facebook-posztjuk szerint az elmúlt időszak visszaélésekre, illetve túlkapásokra utaló információk számukra sem voltak ismeretlenek, most pedig felvették a kesztyűt ezekkel szemben.

A nyilvánosságot az ilyen jellegű ügyekben mi általában csak akkor tájékoztatjuk, ha egy eljárás lezárult, vagy ha nem indul el, esetleg elakad. Az érintettek érdeke, hogy így járjunk el. A sajtóban frissen megjelent hírek ebben az esetben arra az elhatározásra késztettek minket, hogy az alábbiakat közzétegyük:

– A SzíDoSz az érintettek képviseletében hivatalos panaszbejelentéssel élt a fenntartónál és hatóságnál is.

– A panaszok írásban is a döntéshozók rendelkezésére állnak. Nincs akadálya annak, hogy a panasztörvény és az önkormányzat, valamint a Színház által működtetett visszaélés bejelentési rendszer szerinti vizsgálatok induljanak.

– A pécsi önkormányzat közgyűlése mindezen információk birtokában hozta meg mai döntését az új igazgató személyéről.

Mivel folyamatban lévő ügyekről van szó, így részletesebb tájékoztatással egyelőre nem áll módunkban szolgálni

– írták.

Teljes posztjuk itt olvasható: