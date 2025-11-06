egeregri várismeretlen magyarországköpenyfal
Leomlott az egri vár külső falának egy része, aminek évek óta csúszik a felújítása

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vincze Miklós
2025. 11. 06. 14:00
Szajki Bálint / 24.hu
Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a várfalsétány egy részét le kellett zárni.

Meglepő hírre ébredtek ma az egriek: a város várának hivatalos Facebook-oldalán közzétett poszt szerint a Földbástya külső köpenyfalának egy része csütörtökön, hajnali 1 óra 9 perckor leomlott.

Az írásból kiderül: a Földbástya alatt húzódó Északnyugati várfalsétány használata a falomlás miatt nem biztonságos, ezért a Dobó István Vármúzeum a lezárás mellett döntött, a helyiek részére pedig reggel és este is 2-2 órás időablakot szabtak meg, amikor ingyenesen áthaladhatnak a vár területén.

A poszt hozzáteszi: a többek közt a Föld- és a Tömlöcbástya helyreállítását célzó is magában foglaló építészeti tervcsomag 2019 januárjára elkészült, ezek azonban forráshiány miatt nem váltak valósággá, így a kérdéses szakasz felújítása ideális esetben akár már hat évvel ezelőtt is megkezdődhetett volna.

A felújításra végül idén kaptak újra lehetőséget: az Építési és Közlekedési Múzeum (ÉKM) támogatásával megkezdték egy egymilliárdos projekt első ütemének tervezését, így a munkák rövidesen valóban elindulhatnak.

