Leomlott az egri vár külső falának egy része, aminek évek óta csúszik a felújítása

Meglepő hírre ébredtek ma az egriek: a város várának hivatalos Facebook-oldalán közzétett poszt szerint a Földbástya külső köpenyfalának egy része csütörtökön, hajnali 1 óra 9 perckor leomlott.

Az írásból kiderül: a Földbástya alatt húzódó Északnyugati várfalsétány használata a falomlás miatt nem biztonságos, ezért a Dobó István Vármúzeum a lezárás mellett döntött, a helyiek részére pedig reggel és este is 2-2 órás időablakot szabtak meg, amikor ingyenesen áthaladhatnak a vár területén.

A poszt hozzáteszi: a többek közt a Föld- és a Tömlöcbástya helyreállítását célzó is magában foglaló építészeti tervcsomag 2019 januárjára elkészült, ezek azonban forráshiány miatt nem váltak valósággá, így a kérdéses szakasz felújítása ideális esetben akár már hat évvel ezelőtt is megkezdődhetett volna.

A felújításra végül idén kaptak újra lehetőséget: az Építési és Közlekedési Múzeum (ÉKM) támogatásával megkezdték egy egymilliárdos projekt első ütemének tervezését, így a munkák rövidesen valóban elindulhatnak.