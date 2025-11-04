Krasznahorkai László könyveket adományozott Szentendrén, a svéd királyi tévé is elkísérte

Krasznahorkai László könyveket adományozott a szentendrei könyvtárnak, ahová a svéd királyi televízió stábja is elkísérte. Az eseményről a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár adott hírt Facebookon, ahol azt írták, az idei irodalmi Nobel-díjat elnyerő magyar író 18+1 könyvet, művei idegen nyelvű kiadásait ajándékozta nekik. Hozzátették, Krasznahorkainak van kötődése Szentendréhez, itt élt ugyanis 18 éven keresztül. Ahogy írták, a könyveket előbb feldolgozzák, majd hamarosan kölcsönözhetők lesznek.
Az eseményről forgatott a svéd királyi televízió is, akik a poszt szerint filmet készítenek Krasznahorkairól, amelyet az ünnepélyes díjátadón, december 10-én (Alfred Nobel születésének évfordulóján) fognak levetíteni.
