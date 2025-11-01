Krasznahorkai Nobel-díjáról hallgatnak szülővárosa könyvesboltjai és könyvtárai, „pedig egyetlen A4-es papírlappal is beérné”

Szülővárosában, Gyulán sem könyvtár, sem könyvesbolt nincs kiplakátolva Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjának hírével. Legalábbis az író hivatalos Facebook-oldalának péntek esti bejegyzése szerint. A poszt szövege így szól:

Krasznahorkai László hálás mindenkinek, barátnak, ismerősnek, fordítónak és kiadónak, tartós olvasónak és kezdő olvasónak, akár magyar, akár még nem magyar, távolinak tehát és közelinek, és különösképpen a képen látható üzenet íróinak szülővárosomban Gyulán, ahol rajtuk kívül nemcsak »óriásplakáttal« nem üdvözlik szerény elvándoroltjukat, de még a könyvesbolt vagy a könyvtár előtt sem látni – pedig beérném egy A4-es papírlappal is – az öröm bármi jelét – hálás, tényleg az, hogy szeretettel gondoltak és gondolnak rá az irodalmi Nobel-díj kihirdetése alkalmából.

A bejegyzésben arról a gyulai lakóházról látható egy fénykép, amelynek ablakába viszont kitették, hogy gratulálnak az írónak.

Krasznahorkai ezzel arra is reagált, hogy a Nobel-díj kihirdetésének másnapján az akkor éppen zajló Frankfurti Könyvvásár magyar standján mindössze egy A4-es lapot és két gyéren rendezett polcot szántak a bemutatására. Német és olasz kiadója ugyanakkor nagy méretű plakátokat helyezett ki róla, és a könyvvásár bejáratánál is fotóval, üzenettel gratuláltak neki.

