krasznahorkai lászlóirodalmi nobel-díjgyulabook
Kultúra

Krasznahorkai Nobel-díjáról hallgatnak szülővárosa könyvesboltjai és könyvtárai, „pedig egyetlen A4-es papírlappal is beérné”

Marjai János / 24.hu
24.hu
2025. 11. 01. 06:30
Marjai János / 24.hu

Szülővárosában, Gyulán sem könyvtár, sem könyvesbolt nincs kiplakátolva Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjának hírével. Legalábbis az író hivatalos Facebook-oldalának péntek esti bejegyzése szerint. A poszt szövege így szól:

Krasznahorkai László hálás mindenkinek, barátnak, ismerősnek, fordítónak és kiadónak, tartós olvasónak és kezdő olvasónak, akár magyar, akár még nem magyar, távolinak tehát és közelinek, és különösképpen a képen látható üzenet íróinak szülővárosomban Gyulán, ahol rajtuk kívül nemcsak »óriásplakáttal« nem üdvözlik szerény elvándoroltjukat, de még a könyvesbolt vagy a könyvtár előtt sem látni – pedig beérném egy A4-es papírlappal is – az öröm bármi jelét – hálás, tényleg az, hogy szeretettel gondoltak és gondolnak rá az irodalmi Nobel-díj kihirdetése alkalmából.

A bejegyzésben arról a gyulai lakóházról látható egy fénykép, amelynek ablakába viszont kitették, hogy gratulálnak az írónak.

Krasznahorkai ezzel arra is reagált, hogy a Nobel-díj kihirdetésének másnapján az akkor éppen zajló Frankfurti Könyvvásár magyar standján mindössze egy A4-es lapot és két gyéren rendezett polcot szántak a bemutatására. Német és olasz kiadója ugyanakkor nagy méretű plakátokat helyezett ki róla, és a könyvvásár bejáratánál is fotóval, üzenettel gratuláltak neki.

Hogy mi állhatott a visszafogott reakció hátterében, arról ebben a cikkünkben írtunk, az író és szülővárosának ellentmondásos viszonyát pedig abban a cikkben érintettük, amely a róla készült dokumentumfilmről szól:

Kapcsolódó
Nem – mondta Krasznahorkai, amikor Tarr Béla közölte, megfilmesíti a Sátántangót
A báró hazatér című portréfilm két visszatérés története lehetne: Krasznahorkai László regényalakja úgy tér vissza egykori otthonába, ahogyan az író. Ő mégis azt mondja, a kettőnek semmi köze egymáshoz, és éppen ez a lényeg.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Halálra gázolt egy embert a Nyírség InterCity
Egykor diadalok, most botrányok: az aranyaktól arcszétveréses fenyegetésig süllyedt a román torna
Charlie Sheen tisztázta, mit értett azon, hogy férfiakkal is szexelt
Gyermekotthon lakóit környékezte meg a pedofil férfi, aki a Harcosok Klubja eseményén vett részt
Trump: Orbán Viktor mentességet kért az orosz szankciók alól, nem adtuk meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik