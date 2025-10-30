Mel Gibson egy abortuszpárti színésznőt választott Mária szerepére a Passió folytatásában, máris kiakadtak

Komoly felhördülés érte Mel Gibsont A Passió jelenleg is készülő folytatása, A Passió: Feltámadás színészválasztása miatt, amely néhány hete nyilvános.

Jézus Krisztust a finn származású Jaakko Ohtonen alakítja majd, Mária Magdolnát a kubai Mariela Garriga, Máriát pedig Kasia Smutniak. Ez utóbbin akadtak ki a legtöbben, a színésznőről ugyanis kiderült, hogy a lengyel Strajk Kobiet nevű mozgalom támogatója, amely a lengyel kormány rendkívül szigorú abortusztörvényei ellen kampányol. Smutniak közösségi oldalán nyíltan kiállt a mozgalom mellett, és elítélte az intézkedéseket.

A lengyel Jog és Igazságosság (PiS) konzervatív, jobboldali populista párt levélben fordult Gibson produkciós cégéhez azzal a kéréssel, hogy távolítsák el a színésznőt a szerepből, felháborítónak tartják ugyanis, hogy egy abortuszpárti színésznő játssza Jézus anyját.

A Variety megkereste a színésznőt és a produkciós céget is, az utóbbi nem reagált, az előbbi menedzsmentje pedig csak annyit, hogy nem volt tudomásuk a tiltakozásról.

A filmet két részben fogják bemutatni: az első felét 2027 március 26-án, a másodikat ugyanezen év május 6-án.