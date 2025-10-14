Finn színész játssza Jézust a Mel Gibson-féle A Passió folytatásában

Mel Gibson folytatást készít nagysikerű, 2004-es A passió című filmjének. A 2027-ben, két részben bemutatásra kerülő A Passió: Feltámadás forgatásai már elkezdődtek Rómában, a Variety pedig most nyilvánosságra hozta, kiket láthatunk majd a legfőbb szerepekben.
Jézus Krisztust a finn származású Jaakko Ohtonen alakítja majd.
Mária Magdolnát a kubai Mariela Garriga.
Máriát a lengyel Kasia Smutniak.
Pétert az olasz Pier Luigi Pasino.
Poncius Pilátust pedig a szintén itáliai Riccardo Scamarcio.
A cikk szerint Rupert Everett egy meg nem nevezett, kicsi, de fontos szerepben fog megjelenni.
Míg az eredeti film a Jézus Krisztus keresztre feszítése előtti utolsó 12 órát követte nyomon, addig a folytatás a következő három napot fogja bemutatni. Emiatt a készítők logikusnak tartották, hogy új szereplőket castingolnak azon színészek helyett, akik a több mint két évtizeddel ezelőtti előzményfilmben szerepeltek, ugyanis az ő digitális visszafiatalításuk nagyon megdobta volna a költségvetést.