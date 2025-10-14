a passióa passió: feltámadásmel gibson
Finn színész játssza Jézust a Mel Gibson-féle A Passió folytatásában

2025. 10. 14. 20:39
Nemzetközi színészekből áll a szereplőgárda.

Mel Gibson folytatást készít nagysikerű, 2004-es A passió című filmjének. A 2027-ben, két részben bemutatásra kerülő A Passió: Feltámadás forgatásai már elkezdődtek Rómában, a Variety pedig most nyilvánosságra hozta, kiket láthatunk majd a legfőbb szerepekben.

Jézus Krisztust a finn származású Jaakko Ohtonen alakítja majd.

 

Jaakko Ohtonen (@jaakkoohtonen) által megosztott bejegyzés


Mária Magdolnát a kubai Mariela Garriga.

 

Mariela Garriga (@mariela_garriga) által megosztott bejegyzés

Máriát a lengyel Kasia Smutniak.

 

Kasia Smutniak (@lasmutniak) által megosztott bejegyzés

Pétert az olasz Pier Luigi Pasino.

 

Pier Luigi Pasino (@pier_luigi_pasino) által megosztott bejegyzés

Poncius Pilátust pedig a szintén itáliai Riccardo Scamarcio.

 

Riccardo Scamarcio (@rc1ri) által megosztott bejegyzés

A cikk szerint Rupert Everett egy meg nem nevezett, kicsi, de fontos szerepben fog megjelenni.

Míg az eredeti film a Jézus Krisztus keresztre feszítése előtti utolsó 12 órát követte nyomon, addig a folytatás a következő három napot fogja bemutatni. Emiatt a készítők logikusnak tartották, hogy új szereplőket castingolnak azon színészek helyett, akik a több mint két évtizeddel ezelőtti előzményfilmben szerepeltek, ugyanis az ő digitális visszafiatalításuk nagyon megdobta volna a költségvetést.

