Finn színész játssza Jézust a Mel Gibson-féle A Passió folytatásában

Mel Gibson folytatást készít nagysikerű, 2004-es A passió című filmjének. A 2027-ben, két részben bemutatásra kerülő A Passió: Feltámadás forgatásai már elkezdődtek Rómában, a Variety pedig most nyilvánosságra hozta, kiket láthatunk majd a legfőbb szerepekben.

Jézus Krisztust a finn származású Jaakko Ohtonen alakítja majd.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jaakko Ohtonen (@jaakkoohtonen) által megosztott bejegyzés



Mária Magdolnát a kubai Mariela Garriga.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mariela Garriga (@mariela_garriga) által megosztott bejegyzés

Máriát a lengyel Kasia Smutniak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kasia Smutniak (@lasmutniak) által megosztott bejegyzés

Pétert az olasz Pier Luigi Pasino.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pier Luigi Pasino (@pier_luigi_pasino) által megosztott bejegyzés

Poncius Pilátust pedig a szintén itáliai Riccardo Scamarcio.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Riccardo Scamarcio (@rc1ri) által megosztott bejegyzés

A cikk szerint Rupert Everett egy meg nem nevezett, kicsi, de fontos szerepben fog megjelenni.

Míg az eredeti film a Jézus Krisztus keresztre feszítése előtti utolsó 12 órát követte nyomon, addig a folytatás a következő három napot fogja bemutatni. Emiatt a készítők logikusnak tartották, hogy új szereplőket castingolnak azon színészek helyett, akik a több mint két évtizeddel ezelőtti előzményfilmben szerepeltek, ugyanis az ő digitális visszafiatalításuk nagyon megdobta volna a költségvetést.