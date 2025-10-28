Díjat nyert a Nobel-díjas Krausz Ferencről készült dokumentumfilm

A legjobb dokumentumfilm díját nyerte el a krakkói Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon a Nobel-díjas magyar fizikust bemutató, Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című alkotás a hétvégén – olvasható az NFI sajtóközleményében.

A szakmai zsűri indoklásában méltatta „a film mesteri ötvözetét, ami a tudományos ismereteket egy érzelmes, emberi történettel fonja egybe – a szenvedély, a kitartás és az álmok erejének történetével.

Az ítészek hozzátették: a dokumentumfilm bepillantást nyújt a vezető laboratóriumok világába, emlékeztetve arra, hogy még a legnagyobb horderejű felfedezések is egy fiatal elme kíváncsiságával kezdődnek.

A Krausz Ferenc életéről és a 2023-ban elnyert Nobel-díjig vezető pályájáról készült portréfilmet az október 22-25. között megrendezett Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon (Science & Technology Film Festival) láthatta először a nemzetközi közönség.

A Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című portréfilmben a 2023-ban Nobel-díjjal kitüntetett magyar tudós először meséli el élete történetét. A film bemutatja egyedülálló felfedezését is, ami láthatóvá tette az elektronokat az emberi szem számára, és ezzel nemcsak a tudományos világot forradalmasította, hanem új lehetőségeket teremtett az orvosdiagnosztikában és más területeken is.

Az NFI streaming-platformján, a FILMIO-n már elérhető film előzetese itt látható:

A hatvanegy perces dokumentumfilm gyártója a Film Positive, producere Lajos Tamás, operatőre Gajdics Dávid, vágója Vághy Anna, zeneszerzője Dózsa Péter.