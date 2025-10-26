Austin Butler lehet a készülő Miami Vice-film egyik főszereplője

Idén tavasszal a semmiből tűnt fel a hír, miszerint a nyolcvanas évek kultikus sorozata, a Miami Vice (1984-1990) mozifilmként tér vissza, Sonny Crockett és Ricardo Tubbs kettőse pedig újra csak nyomozni fog.

A korrupt Miamiban játszódó történettel kapcsolatban már akkor kiderült, hogy a Top Gun: Mavericket, valamint az F1-filmet is jegyző Joseph Kosinski fogja filmre vinni, forgatókönyét pedig az Éjjeli féregnek köszönhetően Oscarra jelölt Dan Gilroy jegyzi majd.

Most újabb fontos információmorzsák kerültek napvilágra: a Hollywood Reporter szerint a producer Dylan Clark (Batman, A majmok bolygója: Lázadás), a társforgatókönyíró pedig Eric Warren Singer (Amerikai botrány, Top Gun: Maverick) lesz, sőt, a premierdátumot is kitűzték: a tengerentúlon, így talán Magyarországon is 2027. augusztus 6-ig kell várni a bemutatóra.

A 2026-ban induló forgatáson feltűnő stábról is megérkezett az első hír: eszerint Crockettet a Rajtakapva, az Elvis és a második Dűne-film színésze, a nemsokára az Amerikai pszichó új főhőseként is bemutatkozó Austin Butler alakíthatja majd, a színész és a Universal stúdió közti tárgyalások azonban még jelenleg is folynak.