Rá vadászik az orosz pitbull, a mocskos zsaru és a kóser gengszterek, ő meg csak haza akar menni a mamájához

Új thrillere, a Rajtakapva elején Darren Aronofsky sietve a tudtunkra adja, mikor kezdődik a történet: 1998, hajnali fél négy. Ó, azok az 1998-as hajnali fél négyek! A rádiótelefonok még nem okosodtak ki, a Netflix csak egy előző évben indult dvd-kölcsönző volt, az internet meg… nos, az internetről annyit, hogy a Rajtakapva főhőse, Hank és a barátnője, Yvonne jól kiröhögik a férfi szomszédját, mikor az önérzetesen közli velük, hogy „honlapokat épít”.

Ilyesmik történtek 1998-ban. Mi történt konkrétan hajnali fél négykor? Hank hazatámolyog a kocsmából, ahol dolgozik, és mielőtt egymásnak esnének Yvonne-nal, kénytelen magához venni másik szomszédja, a balhés Russ macskáját, mert Russ hazautazik Londonba sztrókon átesett apjához.

A macska után sajnos további vendégek érkeznek: pitbullszerű orosz maffiózók, egy rámenős zsaru a kábítószerosztályról, végül két ortodox zsidó gengszter, akik előbb meghívnak a máme maceszgombóclevesére, utána kivájják a szemed, ha nem vigyázol.

1998 tehát egyszerre volt békésebb, biztonságosabb világ a nagy összképet tekintve, és életveszélyes kálvária Hank Thompson magánéletében. Mint kiderül, nem ekkor dacolt először a halállal. Ígéretes baseballjátékosnak számított kaliforniai középiskolájában, de egy autóbaleset miatt karrierje sosem kapott szárnyra. New Yorkba költözött, alkoholista lett, és megfogadta, hogy nem ül többet volán mögé. Ha elég hosszan zaklatják a különböző etnikumú bűnözők, azért lehet, hogy mégis át kell vennie a vezetést.