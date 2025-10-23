bánszky mihályfoerk ernőismeretlen magyarokismeretlen magyarország
Típustervek adhatták volna a századforduló magyar templomait

admin Vincze Miklós
2025. 10. 23. 20:13
A legkülönbözőbb méretű gyülekezeteknek otthont adni vágyó állami pályázat végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, pedig ma akár egységes arcú templomok is pöttyözhetnék a magyar vidék képét.

A típustervek a világ minden részén jelen vannak – nincs ez másként Magyarországon sem, ahol lakóházak, középületek és persze vasútállomások egész sora született egy-egy ilyen, államilag elfogadott rajzköteg alapján.

A századfordulón egy rövid ideig arra is nyílt lehetőség, hogy az állam a templomépítések terén is ezt az utat járja be: az újonnan létrehozott települések vallási épületeinek tervezésére a földművelésügyi miniszter, Darányi Ignác 1902 decemberében írt ki pályázatot, a próbálkozás azonban végül nem járt sikerrel.

A különböző méretű katolikus, illetve protestáns (evangélikus vagy református) templomok terveit egyaránt váró versenybe a hazai tervezők négy hónapon át küldhették be a munkáikat, amiknek mindössze néhány egyszerű feltételt kellett kielégíteni.

Ezek a következők voltak:

  • a struktúráknak olcsónak kell lenniük, így méretüktől függően nem kerülhetnek többe 30-70 ezer koronánál,
  • egyszerű arccal kell rendelkezniük, hogy ne lógjanak ki a telepek jellegéből.
A minisztérium a stílus terén nem tett kikötést, ezt a szabályt pedig a pályázók be is tartották, hiszen a legkülönbözőbb arcú látványtervekkel, valamint metszetekkel próbálták elérni, hogy a nagy nevekből álló zsűri – Czigler Győző, Gerster Kálmán, Pecz Samu, Schulek Frigyes, és Ybl Lajos – az ő művüket válassza, majd azok az ország legkülönbözőbb részein épülhessenek fel.

A döntőbizottság a Magyar Pályázatok 1904-es évfolyamában tette közzé a véleményét:

