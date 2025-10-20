emberkereskedelemtrailerelőzetespodhradská lea
Huszonhét évre eltűnt a nővére, majd kidobták az általa írt levelet – itt az Apám lánya előzetese

admin Vincze Miklós
2025. 10. 20. 13:51
A dokumentumfilmben a rendező rég eltűnt nővérének felkutatására indul.

A Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának támogatásával, a Little Bus Productions és a Story Lab koprodukciójában készült Apám lánya Podhradská Lea dokumentumfilmje a hallgatásról, az eltűnésről és az igazsággal való szembenézésről – olvasható az NFI sajtóközleményében.

A film története igen személyes: rendezője nyolcéves volt, amikor nővére, Deni nyomtalanul eltűnt. Senki nem kereste – egészen addig, amíg huszonhét évvel később egy levél meg nem érkezett tőle. A levél azonban nem hozott megnyugvást: a család kidobta, a címével együtt. Lea ekkor döntött úgy, hogy kamerát ragad, és elindul, hogy megtalálja nővérét – és közben önmagát is.

A Szlovákiában és Spanyolországban forgatott film nem csupán egy eltűnt nővér története, hanem a posztszocialista Kelet-Európa társadalmi viszonyainak és a női sorsok láthatatlanságának tükre is.

Az Apám lányának most az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva most az előzetese is megjelent:

A film december 4-től lesz látható a hazai mozikban, a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon azonban már november 16-án vetíteni fogják.

