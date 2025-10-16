Krasznahorkai László Nobel-díjára már nem jutott idő az MMA csütörtöki közgyűlésén

Csütörtökön tartotta közgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), ami új levelező, illetve rendes tagokat is választott, köztük L. Simon Lászlót és Esztergályos Cecíliát – írtuk meg korábban.

Az esemény az első volt a Frankfurti Könyvvásár magyar standján csak egy szimpla A4-es lappal ünnepelt Krasznahorkai László október 9-én elnyert irodalmi Nobel-díja óta, így kínálkozott az alkalom, hogy időt szakítsanak a méltatásra, ez azonban nem történt meg.

A hiányt Tóth Klára filmesztéta napirenden kívül szót kérve juttatta kifejezésre, majd hozzátette:

elsősorban a művészi teljesítményre kell fókuszálni,

a Magyar Művészeti Akadémiának feladata, hogy elismerje azt, aki ilyen jelentős nemzetközi díjban részesül,

az írói munkásságot a nyilatkozatoktól el kell tudni választani.

Turi Attila, az MMA elnöke igazat adott Tóthnak, és az MTI szerint elnézést kért a mulasztásért, majd arról beszélt, hogy korábban több felületen is gratuláltak az írónak, sőt, az elnökség nevében pedig ezt külön levélben is megtették.