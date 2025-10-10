Itt az első előzetes az új Trónok harca-előzménysorozathoz

Nem kell már sokáig várnia azoknak, akik visszavágynak Westerosba: januárban érkezik A hét királyság lovagja (A Knight of the Seven Kingdoms) című Trónok harca-előzménysorozat. Most megérkezett hozzá az első előzetes.

Az új széria alapját a George R. R. Martin-féle Dunk és Egg történetei (Tales of Dunk and Egg) című trilógia adja, amely majdnem 100 évvel a Trónok harca regénysorozat előtt játszódik, abban az időben, amikor még a Targaryen-házé volt a Vas Trón, és amikor az utolsó sárkány emléke még nem tűnt el az élő emlékezetből.

A történet két valószínűtlen hőst követ nyomon: egy egy fiatal, naiv, de bátor lovagot, Ser Duncant, a Magast, akit Peter Claffey alakít, és apró termetű fegyverhordozóját, Egget, akit Dexter Sol Ansell játszik.

A hat epizódból álló évad január 19-én érkezik az HBO Maxra és az HBO kínálatába.

Martin, aki executive producerként vett részt a sorozatban, idén januárban így nyilatkozott róla: