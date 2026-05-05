köves slomóalapítványtett és védelemállami számvevőszék
Belföld

Törvénysértések és bűncselekmények gyanúja merül fel az ÁSZ szerint Köves Slomóék alapítványánál

Farkas Norbert / 24.hu
Köves Slomó
24.hu
2026. 05. 05. 16:23
Farkas Norbert / 24.hu
Köves Slomó

Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) alapítványánál, derül ki az ÁSZ által április 24-én publikált 44 oldalas jelentésből – írja az mfor.hu.

Az alapítvány a 2021-2023. években nyilvántartott, államháztartási forrásból kapott támogatásokat nem szabályszerűen és nem a támogatási szerződésben/támogatói okiratokban foglalt céloknak megfelelően használta fel. A támogatások támogatók felé történő elszámolása nem felelt meg a támogatási szerződésben/támogatói okiratokban foglaltaknak

– összegez az ÁSZ a Köves Slomóékhoz kapcsolódó Tett és Védelem Alapítvánnyal kapcsolatban.

A dokumentumban továbbá az áll, hogy az ellenőrzés során feltárt súlyos szabálytalanságok, törvénysértések és bűncselekmények gyanúja miatt – a központi költségvetésből származó támogatások céltól eltérő felhasználása, költségvetési csalás – az ÁSZ, törvényi kötelezettségének eleget téve, az illetékes hatósághoz fordult.

A Tett és Védelem Alapítvány az ÁSZ szerint 2019-ben 525 millió forint, majd 2020-tól évente 500 millió forint központi költségvetési támogatásban részesült. A támogató 2020-ig a Miniszterelnökség, míg a 2021-től az állami Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. volt.

A számvevőszéki ellenőrzés hat, 2020 és 2023 között folyósított, összesen mintegy 2 milliárd forint összegű központi költségvetési támogatás felhasználására, elszámolásokra és az alapítvány beszámolási kötelezettségének teljesítésére terjedt ki. A jelentés szerint az alapítvány bevétele ekkor majdnem teljesen az ellenőrzött központi költségvetési támogatásokból származott. Az ÁSZ azt írja:

Az ellenőrzés szerint az EMIH 2021-ben előírta a Tett és Védelem Alapítványnak likviditási kölcsönök folyósítását az EMIH és az alapítvány közös cége, a Brüsszel Intézet Nonprofit Kft. részére, az alapítvány pedig a likviditási kölcsönöket a támogatási szerződésben és támogatói okiratokban foglaltak ellenére a központi költségvetési támogatások terhére hajtotta végre.

Kapcsolódó
Sikkasztás gyanújával nyomoznak a Köves Slomóékkal „összeolvadó” hitközségnél
A MAOIH elnöke elismerte a nyomozás tényét, de a korábbi vezetőség által felhalmozott adósságokra hivatkozik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kvíz: emlékszel a 90-es évek legendás focistáira?
Gulyás Gergely: Magyar Péter állítása nem igaz
Magyar Péter: Orbán Viktor az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát
Lilu Balásy Gyulának: Haver, te nem felajánlod a vagyonod, hanem visszaadod
Reagált a rendőrség a Balásy-ügyben: hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoznak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik