Brutálisan lehúzták az új albumát, de Taylor Swiftet ez nem zaklatja fel

Október 3-a óta Taylor Swift új albumától, a The Life of a Showgirltől hangos a zeneipar és a közösségi média, ám nem feltétlen a jó értelemben. A lemez ugyan megdöntötte az énekesnő összes eddigi albumának eladási rekordját, a fogadtatása viszont nem volt ekkora elsöprő siker – még a legkitartóbb rajongók közül is voltak, akik szekunder szégyenként hivatkoztak az új dalokra. A CNN most azonban arról számolt be, hogy az énekesnőt nem érintik túl érzékenyen a kritikák, amelyekkel jelenleg minden lehetséges felületen sorozzák.

A show-biznisz szabálya szerint, ha az album debütálásának első hetében te a nevemet vagy a lemez címét emlegeted, azzal csak segítesz

– indokolta Swift, miért fogadja egyforma örömmel a jó és a rossz kritikákat.

A tizennégyszeres Grammy-nyertes elmondta: nem ez az első, hogy hideget és meleget is kap a rajongóitól: a visszajelzések alapján a 2017-es Reputation névre keresztelt albumát például sokan hasonlóképp kritizálták a megjelenésekor, jóval később viszont annyira megszerették, hogy az énekesnő egyik legnépszerűbb lemezei közt foglal helyet jelenleg. Hozzátette, hogy ő mindig a nagy képet tartja szem előtt, ha a zenéjéről van szó, tehát aggodalomra semmi ok, pontosan tudja, mit csinál.

Mélységesen tisztelem mindenki szubjektív meglátásait, ha művészetről van szó. Nem én vagyok a művészetrendőrség, mindenkinek megvan a joga a saját érzéseihez. Előadóként az egyetlen feladatom, hogy tükröt tartsak hozzá.

A napokban ki is jött az első dalszöveges videó az egyik új, Sabrina Carpenter közreműködésével készült dalhoz, amelyben Swift egy Marilyn Monroe-t idéző parókában és szettben pózol egy öltözőben.