filmtvzelda williamsrobin williamsmesterséges intelligencia
Kultúra

Ne küldjetek több AI-videót az apámról – kéri Robin Williams lánya

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2025. 10. 07. 09:01
KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A színész-rendezőt nagyon kiborítja, ha elhunyt édesapját ily módon idézik meg.

Kérlek titeket, ne küldjetek nekem több AI-videót az apámról. Ne gondoljátok, hogy látni akarom, mert nincs így. Ha csak trollkodni akarsz, láttam már ennél rosszabbat is, ezeket letiltom és továbblépek. De kérlek, ha van benned egy csepp tisztesség, akkor hagyjátok abba ezt vele, velem, sőt mindenkivel szemben. Hülyeség, idő- és energiapazarlás, és hidd el, ez NEM az, amit ő akarna

– írta Instagram-sztorijában Zelda Williams, a 2014-ben elhunyt Robin Williams lánya. A színész-rendező azt nehezményezte, hogy nagyon nagy számú videó kering édesapjáról, amely már a halála után készült a mesterséges intelligencia segítségével.

„Az őrületbe kerget, hogy igazi emberek örökségét leegyszerűsítik arra, hogy »ez nagyjából úgy néz ki és hangzik, mint ők, szóval ez elég«, csak azért, hogy mások borzasztó TikTok-szemetet gyárthassanak belőlük. Nem művészet, amit csináltok, hanem undorító, túltolt hotdogokat csináltok igazi emberi lények életéből, a művészetből, a zenéből, majd lenyomjátok ezt mások torkán, remélve, hogy kaptok érte lájkokat. Undorító. És az ég szerelmére: ne nevezzétek ezt »jövőnek«, az AI csak újrahasznosítja és visszaokádja a múltat, hogy aztán azt újra elfogyasszák. Ez a tartalmak Az emberi százlábúja, annak is a végterméke, miközben az elöl állók csak nevetnek és fogyasztanak.”

Williams nem először emelte fel a szavát ez ellen: 2023-ban például „förtelmes Frankenstein-szörnynek” nevezte ezeket a mesterséges intelligencia által generált képmásokat, hozzátéve, hogy rendkívül módon felzaklatta, amikor meghallotta édesapja AI-generált hangját.

Kapcsolódó
Robin Williams lánya azért sztrájkolt, mert felkavarta, hogy apja hangját újraalkotta az AI
Zelda Williams Frankenstein förtelmes szörnyeinek nevezte azt, ahogy a mesterséges intelligencia újrakreálja a színészeket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Több száz millió forintot foglaltak le két főorvostól Budapesten, akik havi 100–140 ezer forintot kértek el a betegek államilag finanszírozott elhelyezéséért
Árpa Alexandra kis híján szerepelt a Hunyadiban: A keresztény értékrendembe a vetkőzés nem fér bele
Vannak olyan iskolák, ahova egyetlen elsős sem iratkozott be
Marsi Anikó elárulta, miért visel hetek óta fekete ruhát a Tényekben
NER-es felár: 15 százalékkal drágultak az uniós közbeszerzések, amikor kormányközeli vállalkozók nyerték őket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik