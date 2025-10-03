„Ki a fasz boldog ebben az országban?” – égető kérdéseket tesznek fel, csak rettentően idegesítőek az Egykutya szereplői

Patika áthívja magához három egyetemi barátját, hogy közösen vacsorázzanak. Gyúrja a tésztát, szeleteli a zöldséget, mindeközben láthatóan rettentően feszült. Van is oka rá, a vacsora körülményei ugyanis nem is lehetnének furcsábbak: a négy barát egy évtizede nem beszélt egymással, legutóbbi alkalommal pedig egyikük hozzávágott egy széket a másikhoz, ráadásul egyikük sem sejti, hogy nem ők lesznek az egyetlen vendégek. Őket akarja most egy asztalhoz ültetni a láthatóan feszült, egészen furcsán viselkedő, autisztikus jegyeket mutató nő.

Garantáltan egy ketyegő bombáról van szó, ami robbanni fog.

Természetesen ki is akad rögtön mindenki, Patika azonban hamar felfedi, hogy nem egy szimpla összeborulást és a régi sebek begyógyítását tűzte ki célul, hanem sokkal többet, hamarosan pedig a szereplők egymást túlüvöltve próbálják bizonygatni, hogy igenis tudják, mi az élet értelme. A koncepció tehát papíron őrült jól működik: végy egy csapat embert, olyanokat, akik nem is lehetnének különbözőbbek a másiknál, adj hozzá csúnya múltbéli súrlódásokat, zárd be őket egy nappaliba, és indulhat is a pingpong abból a fajtából, aminek sírás, még jobb esetben sírás és katarzis lesz a vége.