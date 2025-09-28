lola youngösszeesettkoncertnew york
Kultúra

A színpadon esett össze a brit énekesnő, Lola Young

Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2025. 09. 28. 10:25
Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ijesztő jelenet volt, de később azt írta, már jól van.

Lola Young épp a Conceited című dalát adta elő egy New York-i fesztiválon szombat este, amikor rosszul lett és összesett a koncert közben. A 24 éves brit énekesnőt egészségügyi személyzet vitte le a színpadról. A fellépés korábbi szakaszában Young nyíltan beszélt arról, hogy az elmúlt napok nehezen teltek számára.

Volt pár nehéz napom. Néha az élet tényleg úgy tud hatni rád, mintha nem lenne értelme folytatni. De tudjátok mit? Ma reggel felkeltem, és meghoztam a döntést, hogy eljövök ide. Menő akartam lenni… és néha az élet citromokat dob, de akkor limonádét kell belőle csinálni

– mondta Young, aki a megelőző napokban lemondta egy hasonló, New Jersey-i fellépését a mentális egészségével kapcsolatos problémákra hivatkozva. A sokakat megijesztő szombati jelenet után egy Instagram-sztoriban jelentkezett be, ahol azt írta, hogy most már rendben van, és köszöni a sok támogatást.

