Idén már nem áll színpadra Hegedűs D. Géza

Hegedűs D. Gézát, a Nemzet Színészét térde miatt műteni kellett, így várhatóan 2025. december végéig nem állhat színpadra – közölte a Vígszínház péntek este Facebook-bejegyzésében.

A színház meghirdetett műsorában emiatt több változás is várható az év hátralévő részében:

A szeptember 28-i Madame Tartuffe bemutatóján Kőszegi Ákos fogja eljátszani a a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész szerepét.

fogja eljátszani a a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész szerepét. A nagy Gatsby október 1-én tartott előadásán Hirtling István veszi át Hegedűs D. karakterét.

A Liliomfi október 5-i előadása elmarad, a pótelőadásról és a jegyek visszaváltásáról jövő héten kapnak tájékoztatást a nézők.

veszi át Hegedűs D. karakterét. A Liliomfi október 5-i előadása elmarad, a pótelőadásról és a jegyek visszaváltásáról jövő héten kapnak tájékoztatást a nézők. Az októberi és a novemberi A kastély, Az ember, aki elvesztette az időt és a Liliomfi előadásait szeretnék megtartani, de egyelőre még nincs beugró színész.

A Sirály felújítását későbbi időpontra halasztják, továbbá az eredetileg november végére tervezett Falstaffot a következő évadra teszik át.

A Hallgatni akartam monodráma október 20-ai, november 7-ei és 21-ei előadásai elmaradnak, a jegyeket automatikusan visszatérítik.

Hegedűs D. Gézát tavaly választották meg a Nemzet Színészének a 2024. július 30-án elhunyt Király Levente helyére. Pályakezdőként lett a Vígszínház tagja, s a mai napig a színház társulatát erősíti, a döntésről is épp próba közben értesült: Vidnyánszky Attila közölte vele telefonon.