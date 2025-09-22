„Nem ismerek rá a hazámra” – Angelina Jolie szerint veszélyben a szólásszabadság Amerikában

Sok Disney-hez kötődő hírességnél kiverte a biztosítékot, hogy a stúdió tulajdonában álló ABC Charlie Kirkkel kapcsolatos kijelentései miatt felfüggesztette Jimmy Kimmel műsorát. A döntést a New York Times szerint Bob Iger, a Disney vezérigazgatója és Dana Walden, a Disney televíziós részlegének vezetője hozta.

Angelina Jolie-t a San Sebastian filmfesztiválon kérdezte meg egy újságíró, mitől fél művészként és amerikai állampolgárként. Az Oscar-díjas színésznő így válaszolt: „Szeretem a hazámat, de jelenleg nem ismerek rá.”

Bármi, ami megosztja vagy korlátozza a szabad önkifejezést és a szólásszabadságot, szerintem nagyon veszélyes. Olyan komoly idők járnak, hogy óvatosnak kell lennünk, és semmit nem mondhatunk könnyedén”

– mondta. Bár nem nevezte meg Kimmelt, de néhány nappal azután nyilatkozott, hogy az ABC felfüggesztette a műsorvezető sorozatát, közvetlenül azután, hogy Brendan Carr, a Szövetségi Kommunikációs Bizottság elnöke bírálta Kimmel megjegyzéseit a Kirk elleni merénylet kapcsán. Kimmel műsorában arról beszélt, hogy a Trump mögött álló „MAGA-banda politikai hasznot próbál húzni Kirk meggyilkolásából”, illetve hogy Trump támogatói „kétségbeesetten próbálják úgy beállítani az elkövetőt, mintha nem közülük való lenne”.

Jolie több Disney-filmben, például a Demonában és az Örökkévalókban is játszott. Korábban több prominens Disney-színész, Mark Ruffalo, Olivia Rodrigo és Pedro Pascal is felszólalt a döntéssel kapcsolatban.

Ruffalo, aki a Marvel moziverzumban Hulkot alakította, a közösségi médiában adott hangot nemtetszésének: arról írt, hogy a Disney részvényeinek értéke még tovább fog csökkenni, ha véglegesen megszüntetik Kimmel műsorát.

A Disney nem akar az lenni, aki tönkreteszi Amerikát

– írta Ruffalo, aki vasárnap egy Trump-ellenes tüntetésen arról is beszélt, hogy „az amerikai kormány az, amelyik jelenleg elnyomja a szólásszabadságot.”

Pascal, aki idén a Disney Fantasztikus négyes című filmjében játszott, és jövőre két nagy Disney-filmben is szerepel majd, Instagramon azt írta, hogy Kimmel mellett áll, és hozzátette: „Védjük a szólásszabadságot! Védjük a demokráciát!”

Tatiana Maslany, aki She-Hulkot alakítja a Marvelnél, Instagram-követőit arra szólította fel, hogy mondják le a Disney+ előfizetésüket, Damon Lindelof, az ABC Lost című sorozatának alkotója pedig megfogadta, hogy addig nem fog a Disney+-nak dolgozni, míg nem állítják vissza Kimmelt a képernyőre.

Olivia Rodrigo, aki először a Disney sorozataival futott be, posztjában azt írta: „nagyon felháborította ez a nyílt cenzúra és hatalommal való visszaélés”.