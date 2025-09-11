Aranyosi Péter interjúja miatt eljárást indított a Médiatanács a Partizán ellen

Eljárást indított a Partizán ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa az Aranyosi Péterrel készült interjú kapcsán – derült ki csütörtökön a hatóság hivatalos közleményéből.

Eszerint azt szeretnék tisztázni, hogy

a Partizán megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson május 19-én közzétett „Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről” című médiatartalom megsértette-e a közösségekkel szembeni kirekesztés tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést.

A humorista az említett adásban „dakotákként” hivatkozott a romákra, illetve azt mondta, hogy annak idején mindenki tudta róluk a miskolci moziban, hogy tetvesek. Gulyás Márton műsorvezető később nyilvánosan bocsánatot kért az elhangzottakért, az MTVA pedig visszavonta a humoristának 2017-ben adományozott Karinthy-gyűrűt, miután Aranyosi megnyilvánulásait „ízléstelenek, kirekesztőnek és egyes nemzetiségek és népcsoportok méltóságát súlyosan sértőnek” találták.

Végül maga Aranyosi is bocsánatot kért egy Facebook-posztban: „Ha poénjaimmal akaratom ellenére bárkit megsértettem vagy megbántottam, attól elnézést és bocsánatot kérek” – írta. Az eset kapcsán megkérdeztük Litkai Gergelyt, Dombóvári Istvánt, Tóth Edut és magát Aranyosit is.

Nemrég Aranyosi azt is elmondta, hogy viselte a Karinthy-gyűrűje elvételét.