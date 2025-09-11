aranyosi péterpartizánnmhhmédiatanács
Kultúra

Aranyosi Péter interjúja miatt eljárást indított a Médiatanács a Partizán ellen

RTL
24.hu
2025. 09. 11. 11:23
RTL

Eljárást indított a Partizán ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa az Aranyosi Péterrel készült interjú kapcsán – derült ki csütörtökön a hatóság hivatalos közleményéből.

Eszerint azt szeretnék tisztázni, hogy

a Partizán megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson május 19-én közzétett „Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről” című médiatartalom megsértette-e a közösségekkel szembeni kirekesztés tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést.

A humorista az említett adásban „dakotákként” hivatkozott a romákra, illetve azt mondta, hogy annak idején mindenki tudta róluk a miskolci moziban, hogy tetvesek. Gulyás Márton műsorvezető később nyilvánosan bocsánatot kért az elhangzottakért, az MTVA pedig visszavonta a humoristának 2017-ben adományozott Karinthy-gyűrűt, miután Aranyosi megnyilvánulásait „ízléstelenek, kirekesztőnek és egyes nemzetiségek és népcsoportok méltóságát súlyosan sértőnek” találták.

Végül maga Aranyosi is bocsánatot kért egy Facebook-posztban: „Ha poénjaimmal akaratom ellenére bárkit megsértettem vagy megbántottam, attól elnézést és bocsánatot kérek” – írta. Az eset kapcsán megkérdeztük Litkai Gergelyt, Dombóvári Istvánt, Tóth Edut és magát Aranyosit is.

Nemrég Aranyosi azt is elmondta, hogy viselte a Karinthy-gyűrűje elvételét.

Kapcsolódó
„A cigánygyerekek és a Karinthy-gyűrű a legnagyobb vesztesei ennek” – ismert humoristákat kérdeztünk Aranyosi Péter ügyéről
Litkai Gergelyt, Dombóvári Istvánt, Tóth Edut és magát Aranyosit is kérdeztük a gyűrű-ügyről.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hiába forrtak az indulatok, Szijjártó Péter „őt tartotta a legalkalmasabbnak”
IDEA: A biztos pártválasztók 48 százaléka a Tisza mellett, 9 százalékpont Magyar Péterék előnye a Fidesz előtt
Megszólalt Trump Kirk meggyilkolása után: „Sötét pillanat ez Amerika számára”
Charlie Kirk elleni merénylet: elengedték az őrizetbe vett férfit, tovább keresik az elkövetőt
Az uniós bíróság megsemmisítette a Paks II-nek nyújtott támogatást jóváhagyó határozatot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik