A fák között egy lombházban ébredni? Ez mindent megér

Arra ébredsz, ahogy a felkelő nap sugarai gyönyörűen megfestik a csodaszép, ízlésesen berendezett fa házikó egyik falát. Nem nehéz bejutnia a fénynek, hiszen a minden irányból fákkal körülvett épület két oldala is teljes üveg. Szép lassan kikászálódsz az ágyból, kinyitod a teraszajtót, hogy bejöjjön a friss levegő és a madárcsicsergés, majd a szemközti bejárati ajtóhoz mész, amit szintén kinyitsz, mert már ott áll egy fedett piknikkosár a reggeli finomságokkal. Ahogy felnyitod, meglátod a péksütiket, croissantokat, sonkaszeleteket, kolbászkarikákat, különböző zöldségeket, krémeket, joghurtot, smoothie-t, narancslét, kávékapszulákat. Elfogyasztod a reggelit a pároddal, utána pedig már csak az a kérdés, a teraszon álló, privát, tóra néző jakuzziba, a szintén saját, panorámás infraszaunában folytassuk a napot vagy inkább túrázzunk, biciklizzünk egyet.

Kezdődhetne-e jobban reggel? Nem igazán.

De a történet nem itt kezdődik.

A Budapesttől mintegy másfél órára található noszvaji Treehouses lombházaihoz utaztunk, azon belül is a négycsillagos felszereltségű, lakosztály méretű Cabin elnevezésű, háromszögletű házba, hogy pár napra kikapcsolódjunk.

A helyszínen minden adott ehhez, távol van a forgalomtól, az, egy domboldalon álló faházak lakói egymást nem zavarva pihenhetnek (gyerekeket, háziállatokat nem is fogadnak a Treehousesnál), a teraszokról, a kétszemélyes jakuzziból, de még az infraszaunából rálátni a síkfőkúti tavakra.

„Miért infraszauna, azt nem szeretem” – mondhatják a fanyalgók, de erre is van megoldás: panorámás kilátással egy közös használatú finn szauna is a szálláshely vendégei rendelkezésre áll.

De térjünk vissza a házunkba, hiszen a pihenést megkönnyíti még egy nagyképernyős tévé, egy minikonyha (a reggelihez minden megtalálható itt, kávégép, mosogató, evőeszközök, poharak, kenyérpirító, mikrohullámsütő), minibár (benne rágcsálnivalók, helyi borok, üdítők, sörök), valamint a nyáron hűtést, télen a fűtést szolgáló klímaberendezés.

Mi késő délután érkeztünk Noszvajra, a recepción egy rövid, kedves ismertető után máris a Cabinba vezetett az utunk, ahol a további tájékozódást egy párperces videóval is megsegítették, ebben a pezsgőfürdő, az infraszauna használata mellett a reggeli módját és a környékbeli látnivalókat is megismerhetjük.

A házban az első utunk szinte azonnal a jakuzziba vezetett, már rendesen be volt melegítve, úgyhogy csak a fedelét kellett levennünk és behuppannunk. Végül itt is ért minket az este. Jó, az éjfél is.

Rendesen nekipihentünk a következő, már aktívabbra tervezett napnak, ami a cikk elején beszámolt módon kezdődött, csak a kérdésre, hogy a reggeli után mivel folytassuk, a mi válaszunk egy kis túra volt. Noszvaj valószínűleg azért kedvelt üdülőhely, mert – habár strandolási lehetőséggel nem rendelkezik – sok mindenre lehetőséget ad. Túrából is egészen különböző útvonalak állnak rendelkezésünkre, meredekebbek, hosszabbak, tulajdonképpen a lombházak bejáratától, a két tő közötti hídon át indulnak ezek, de a lombházak munkatársai is szívesen ajánlanak útvonalakat. Nekünk végül egy „körútra” esett a választásunk, felgyalogoltunk az Attila-kútig, majd a nagyon szép panorámát nyújtó Kövesdi-kilátóig, végül le egy másik útvonalon vissza a házhoz. Ez talán úgy három órát vett igénybe, de jó ideig elidőztünk a kilátónál, ahonnan – tippünk szerint – a fás dombok mellett, Noszvajra és Bükkzsércre láthattunk le.

Mikor leértünk, megettük a reggeli maradékát, majd a Treehouses által ingyenesen igénybe vehető biciklikre pattantunk, hogy Noszvajon is körülnézzünk. Aki tart a némi emelkedőt is tartalmazó kerékpáros úttól, gyalogosan is megteheti, úgy sincsenek vészesen nagy távolságok, de a bérelhető elektromos biciklikkel a legkényelmesebb megtenni.

A kis borospincék sorával szegélyezett utunkon (Noszvajon található a neves Thummerer Pincészet is) előbb az Imány-tetőhöz, illetve az azon található Millecentenáriumi emlékműhöz kanyarodtunk, ahonnan szép kilátás nyílik a környékre, majd a barokk De la Motte-kastély (amit a méretes parkjával együtt meg is lehet látogatni) érintésével Csernus Imre Csendülő nevű étterméhez kerekeztünk. Nagyon hangulatos egy hely, ezért is sajnáltuk egy kicsit, hogy éppen nem volt szabad asztaluk az udvarukon. Ugyanakkor nem volt nagy gond, mivel egy közeli parasztházból átalakított cukrászdába, a Rozikába mentünk át, ahol egy kicsit megpihentünk. Miután elfogyasztottunk a kávénkat és a fagyinkat a barlanglakásokhoz indultunk. Ez egy nagyon érdekes látványossága Noszvajnak, az elmúlt évszázadokban a helyi tufakőbe véstek lakásokat maguknak az itteniek, 1997 óta pedig a Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület vette át a területet, így egyszerre láthatjuk itt a régmúlt egy lakását, és művészeti alkotásokat is.

Bár még lett volna mit nézelődni Noszvajon, mi végül visszatértünk a lombházunkba, hogy pezsgőfürdőzzünk egyet. Még mielőtt elmennénk vacsorázni. A településen ugyanis jó pár helyen is van ebédre, vacsorára lehetőség, borvacsorákon is részt vehetünk, a Treehouses közvetlen közelében, 100 méteren belül két vendéglő, a Rozmaring és a Nomád hotel étterme áll. Végül utóbbiba, a SVÉT, azaz a Stílusos Vidéki Éttermiség-tag, Trakta nevű étterembe sétáltunk át a veteményesükön keresztül, mivel – bár az étlapjuk alapján nagyon ínycsiklandozónak tűnt a „sima”, három- vagy ötfogásos vacsoramenüjük is – a mi látogatásunk épp egy nyári szerdára esett, ilyenkor, illetve szombatonként svédasztalos grillvacsorával várják a vendégeket. Rengeteg féle sült hús, saláta, köret, kence közül lehet válogatni. Én annyira tele ettem magam, mint talán még soha. És nem csak az ételek voltak kifogástalanok, a környezet is, a pincérek rendkívül profik és barátságosak, ami kiegészítve a vacsoratársainkkal, gyerekeikkel és kutyáikkal még talán egy étteremben sem tapasztalt családias hangulatot eredményezett.

Itt szép lassan ránk is esteledett, így hát már csak egy programpont maradt hátra aznapra, illetve kettő: pezsgőfürdőzés és szaunázás, hogy aztán könnyedén hajtsuk álomra a fejünket a kényelmes ágyon.

Másnap reggel ismét ott várt minket a bejárati ajtó előtt a reggel nyolc körül odakészített kosár, megreggeliztünk, majd lassan búcsút intettünk a Cabinnak és Noszvajnak. De korántsem az utunknak.

Mint már említettük Noszvaj és elhelyezkedése több szempontból is optimális.

Egyrészt, noha egy kis településről van szó, egy napot simán el lehet ott tölteni, másrészt nagyon sokfelé el lehet menni túrázni –egyébként lovagolni is van lehetőség –, harmadrészt pedig, amire még nem tértünk ki, nagyon könnyű a környéken program, látnivaló után nézni. Bogács és fürdője nincs negyedóra távolságra, Szilvásvárad a kisvonatával, a Szalajka-völggyel és a pisztrángjaival háromnegyed órára, de nincs messze Mezőkövesd, Egerszalók, Demjén, a Tisza-tó sem. Mi végül hazafelé a Noszvajtól kevesebb mint 20 percre található, útba is eső Eger mellett döntöttünk, és néztünk körül a városban és a várban. De már akkor is a pezsgőfürdőbe vágytunk vissza.

7 fotó