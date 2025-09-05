Nem működik a házasság? Nyissuk ki – mi baj lehet?

Gondolta-e bárki, bármikor komolyan, hogy a házassága problémáira az lehet a megoldás, ha hitvesével eltekintenek a monogámiától, és elkezdenek más szexpartnerek után nézni? Bizonyára gondolta, máskülönben aligha betonozódott volna be a fordulat a romantikus drámák és vígjátékok kliséi közé – hogy ért-e valaha jó véget a dolog, az már más kérdés. Moziban az ilyesmi jellemzően rosszul sül el.

Nincs ez másképp Michael Angelo Covino és Kyle Marvin második közösen írt filmjében, a Páratlan párosokban sem (eredeti, kevésbé idióta címén Splitsville). Az első, a 2019-ben nagy sikerrel bemutatott Felfelé a lejtőn szintén két jóbarátról és a párkapcsolati határátlépésekről szólt (úgy kezdődött, hogy az egyik férfi barátja esküvője előtt bedobja, hogy összefeküdt a menyasszonnyal), és abban is a két forgatókönyvíró vállalta magára a főszerepeket. Covinóéknak, úgy tűnik, beragadt a téma. Hat évvel később megint két, egymás nőjét lenyúló barátról készítettek filmet, csak ezúttal minden szempontból nagyobbat vállaltak.