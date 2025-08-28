Szeptemberben visszatér a képernyőkre a Família Kft.

Szeptember elsejétől a Duna World műsorán ismét látható lesz a magyar televíziózás egyik kedvelt sorozata, a Família Kft. A 90-es években milliókat a képernyők elé ültető komikus széria dupla epizódokkal várja minden hétköznap délután a nézőket – olvasható az MTVA közleményében.

„Szappanoperaként harangozták be, de valójában az első szituációs komédia volt itthon a Família Kft., melyben Gát György és Szurdi Miklós a kilencvenes évek vadkapitalizmusának tévés megfelelőjét teremtették meg. Agresszív termékelhelyezés és kaotikus cselekmény jellemezte, a káoszt pedig egy emancipált családanya próbálta megfékezni. És nem mellesleg végigkísérte a kilencvenes éveket itthon” – írtuk az ikonikus sorozatról megemlékező cikkünkben.

A Família Kft. volt Magyarország első televíziós vígjátéksorozata, amely szerethető karakterekkel és megoldható konfliktusokkal mutatta be a családi mindennapok változatosságát. A nézők nyolc éven keresztül, 385 epizódon át kísérhették figyelemmel a családtagok életét: láthatták felnőni a Spáh ikreket vagy Xantus Barbarát, de megjelent az első hazai tinédzser idol is Kárász Zénó személyében. Az állandó színészgárda – köztük Esztergályos Cecília, Ádám Tamás vagy Nagy Zoltán – mellett számos epizódszerepben tűntek fel a magyar színjátszás legnagyobb sztárjai is, például Bodrogi Gyula.