Limes-nap: Római katonák a birodalom peremén

Lakos Gábor / BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park
2025. 08. 25. 05:05
Lakos Gábor / BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park
Augusztus utolsó szombatján minden a római hadseregről szól a BTM Aquincumi Múzeumban (1031 Budapest, Szentendrei út 135.)! A hagyományteremtő új rendezvény során, a látogatók előtt feltárulnak a római határvidék és az itt állomásozó katonaság titkai.

A nyárzáró rendezvényen a római hadsereg félelmet nem ismerő katonái tartanak bemutatókat a múzeum romkertjében, és táborukban szemléltetik a legionariusok mindennapjait, viseletét, hagyományait. Aki kíváncsi, hogyan éltek, öltözködtek, edzettek és gyakorlatoztak a római katonák, itt megtudhatja, sőt, meg is nézheti!

Lakos Gábor / BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park

Természetesen a tudományos tudásszomj sem marad oltatlanul. Szakértő kutatók előadásaik és vezetéseik révén mutatják be a látogatóknak a Római Birodalom komplex határvédelmi rendszere, azaz a limes magyarországi szakaszának a széles nyilvánosság előtt kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert izgalmas történeteit, és a régészeti kutatás érdekfeszítő eredményeit. A múzeum területén tartott vezetések mellett, városi sétákhoz is csatlakozhatnak a látható és rejtőzködő római katonai emlékek megismerésére vágyók. A vezetések során a Széchenyi 2020 program keretében megvalósult, a római limes-t bemutató fejlesztések is reflektorfénybe kerülnek Óbudán és a múzeumban.

Lakos Gábor / BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park

A gyerekek a rendezvényen próbára tehetik kreativitásukat az ókori ihletésű kézműves foglalkozások során, összemérhetik erejüket és ügyességüket a bátorságpróbán, de felfedezőútra is indulhatnak a családi kincskereső játék segítségével.

A belépés III. kerületi állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára ingyenes!

A jegyek már kaphatók a BTM Aquincumi Múzeum pénztárában és az Aquincum.jegy.hu oldalon. A részletes program, valamint a jegyárak és kedvezmények listája a múzeum honlapján található.

A rendezvény a BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park és az MNMKK MNM Campona Victrix Régészeti Kiállítóhely együttműködésében valósul meg.

