Beperli Kevin Costnert egy kaszkadőr, miután állítólag nemi erőszakot ábrázoló jelenetbe kényszerítette egy forgatás során

Devyn LaBella kaszkadőr azzal vádolja Kevin Costnert, hogy a színész-rendező egy előre nem megbeszélt nemi erőszakot ábrázoló szexjelenetbe kényszerítette bele a Horizont második részének forgatásán, az ügyet pedig bíróságra is viszi – írja a The Guardian. LaBella az egyik főszereplőt alakító Ella Hunt dublőreként vett részt a film készítésében.

A nő állítása szerint az ominózus napon mit sem sejtve érkezett a forgatásra, ugyanis Costner előtte semmilyen formában nem tájékoztatta arról, hogy aznap az említett jeleneten fognak dolgozni, ami eredetileg a forgatókönyvben sem szerepelt. Mivel az előzetes egyeztetés LaBella szerint nem történt meg – holott protokoll szerint erre két nappal azelőtt sort kellett volna keríteni –, így nem is volt alkalma beleegyezni az érzékeny tartalmú jelenet leforgatásába, amihez a film intimitás-koordinátora, Celeste Chaney sem volt jelen. Így hát a kaszkadőrt váratlanul érte, mikor Costner arra kérte, feküdjön le, majd arra instruálta a jelenetben játszó férfi színészt, hogy gorombán húzza fel a nő szoknyáját, miközben lefogja a szimulált nemi erőszak közben.

A vádak megfogalmazása óta Chaney is kiállt LaBella mellett, mondván, a kaszkadőrt váratlanul, beleegyezés nélkül állították kész tények elé azon a napon. Hozzátette, ebben a helyzetben nem biztosították LaBella számára azokat a biztonságos körülményeket sem, amiket ilyen esetekben szükséges – például a szexuális tartalmú jelenetekhez használt megfelelő speciális ruházatot.

Ezzel szemben Costner szerint az egész történet szemenszedett hazugság, ügyvédje által közvetített nyilatkozatában pedig úgy jellemezte a LaBella által megfogalmazottakat,

…pont ugyanolyan fikció, mint a film, ami az egész összetűzés középpontjában áll.

A kaszkadőr kártérítést szeretne az elmondása szerint élethosszig tartó traumáért, aminek feldolgozásához előreláthatólag több év terápiára lesz szüksége. Továbbá azt is el szeretné érni, hogy innentől bírósági végzés kötelezze Costnert arra, hogy minden egyes általa rendezett filmhez intimitás-koordinátort fogadjon a jövőben.