Ha így kell manapság társat keresni, akkor inkább a cölibátus

Lucy, a Többesélyes szerelem hősnője társkereső vállalkozásnál dolgozik, de a saját munkáját úgy mutatja be, hogy egyszerre temetkezési vállalkozó és kárbecslő. Léteznek-e ennél lehangolóbb foglalkozások, amiket összefüggésbe lehetne hozni a szerelemmel?

Ennyiből máris kiderül, hogy Celine Song milyen koncepció mentén írta és rendezte meg második filmjét: a romantika tagadásából csiholna ki, minden akadályt legyőzve, némi romantikát. Az alkotói terv része, hogy a megrögzötten anyagias hősnőnek rá kell ébrednie, van fontosabb is a pénznél.

Az alaphelyzet tökéletesen illik a romantikus vígjátékokba. Egymás sarkát tapossák a hasonló filmekben a szerelmi érzésről lemondó, cinikus hősök. Ha közelebb megyünk a magabiztos kerítőnő alakjához, aki a történet végén maga kerül pártába, a romantikus nevelődési regény klasszikusa, Jane Austen Emmája dereng fel Song filmje mögött. A szóba jöhető előzmények viszont mind romantikusabbak és viccesebbek a Többesélyes szerelemnél.

Song azt a nagy ötletet dobja be, hogy napjaink társkeresési kultúrájáról szóló történetéből kivon szinte mindent, amiért romantikus vígjátékokat szoktunk nézni.

Tegyük hozzá, ez a társkeresés nem az a tipikus, röhejesen alacsony színvonalú, tinderezős randevúkálvária, ahol a tettre kész férfiak profilképén rajta van a volt (esetleg jelenlegi) barátnőjük is, és kilencven százalékban a szüleikkel laknak.