Pályázaton dőlhet el a Ruszwurm Cukrászda sorsa

Böröcz László, az I. kerület polgármestere közölte az RTL Híradóval, hogy a Budai Várnegyedben lévő Ruszwurm Cukrászda és Korona Kávéház üzemeltetője félmilliárd forintos tartozást halmozott fel, ezért záratta be azokat az önkormányzat. Ha nem fizetnek, a kerület felszámolási eljárást indít a céggel szemben.

A hét közepén jelentek meg végrehajtók a nagy múltú Ruszwurm Cukrászdánál, amelyet követően szívrinfarktusban elhunyt Szamos Miklós, a cég tulajdonosa. Pár nappal később a Korona Kávéház ingatlanát is birtokba vette az önkormányzat, amivel pont került egy másfél évtizede húzódó bérleti vita végére. A Dísz téren található épület előtt süteményeket és mécseseket helyeztek ki az ott dolgozók, akik reggel sírva búcsúztak egymástól.

A budavári önkormányzat és a Ruszwurm közti vita 2015-ben fajult el végleg, amikor az önkormányzat megpróbálta módosítani a bérleti szerződést, amit Szamos Miklós nem fogadott el. A felek közötti tárgyalások és bírósági eljárások évekig húzódtak, míg végül a Kúria az önkormányzat javára döntött 2022-ben. Szamosnak 300 millió forintot kellett volna megfizetnie, amit a cég vitatott – a jelenlegi polgármester elmondása alapján a tartozás azóta 500 millióra nőtt. Ahogy szombaton írtuk, a beállt helyzet miatt a cég 50 dolgozót küld el.

Az ingatlanok sorsa egyelőre bizonytalan, Böröcz László arról számolt be, hogy ősszel nyílt pályázatot írnak majd ki az üzemeltetésre.