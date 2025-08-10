ruszwurm cukrászdakorona kávéházbezárásvégrehajtók
Kultúra

Pályázaton dőlhet el a Ruszwurm Cukrászda sorsa

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 08. 10. 12:57
Szajki Bálint / 24.hu

Böröcz László, az I. kerület polgármestere közölte az RTL Híradóval, hogy a Budai Várnegyedben lévő Ruszwurm Cukrászda és Korona Kávéház üzemeltetője félmilliárd forintos tartozást halmozott fel, ezért záratta be azokat az önkormányzat. Ha nem fizetnek, a kerület felszámolási eljárást indít a céggel szemben.

A hét közepén jelentek meg végrehajtók a nagy múltú Ruszwurm Cukrászdánál, amelyet követően szívrinfarktusban elhunyt Szamos Miklós, a cég tulajdonosa. Pár nappal később a Korona Kávéház ingatlanát is birtokba vette az önkormányzat, amivel pont került egy másfél évtizede húzódó bérleti vita végére. A Dísz téren található épület előtt süteményeket és mécseseket helyeztek ki az ott dolgozók, akik reggel sírva búcsúztak egymástól.

A budavári önkormányzat és a Ruszwurm közti vita 2015-ben fajult el végleg, amikor az önkormányzat megpróbálta módosítani a bérleti szerződést, amit Szamos Miklós nem fogadott el. A felek közötti tárgyalások és bírósági eljárások évekig húzódtak, míg végül a Kúria az önkormányzat javára döntött 2022-ben. Szamosnak 300 millió forintot kellett volna megfizetnie, amit a cég vitatott – a jelenlegi polgármester elmondása alapján a tartozás azóta 500 millióra nőtt. Ahogy szombaton írtuk, a beállt helyzet miatt a cég 50 dolgozót küld el.

Az ingatlanok sorsa egyelőre bizonytalan, Böröcz László arról számolt be, hogy ősszel nyílt pályázatot írnak majd ki az üzemeltetésre.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Segélybomba, elsüllyedt óceánjáró és SUP-fesztivál a hét képein
Mikortól számít túl öregnek egy miniszterelnök? – ezt gondolják a magyarok az időskorról
Élő adásban csúszott ki egy káromkodás Peller Mariann száján
„Szinte mindenki meghalt, és aki nem, az is haldoklik” – így végezne 75 perc alatt a világgal egy atomháború
Orbán Viktor meghirdette a Digitális Polgári Körök nagygyűlését az Arénába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik