Pedro Pascal elborzadt attól, amikor meglátta magát arcszőr nélkül

Nem szívesen borotválná ismét tisztára az arcát Pedro Pascal, aki egyáltalán nem volt kibékülve a Wonder Woman 1984-ben látható kinézetével.

Pedig kis híján legújabb filmjében, A Fantasztikus 4-es: Első lépésekben is erre kérték, ám végül elkerülte a borotvát. A színész és szereplőtársa, Vanessa Kirby a LadBible videóinterjújában beszélgettek arról, hogy melyik a szexibb, a szakáll vagy a bajusz? A nem várt vallomás saját arcszőrzetével kapcsolatban ekkor bukott ki Pascalból.

Én elég szar arcszőrzetet növesztek, de ha az egészet le kell borotválnom, akkor borzasztóan nézek ki. Erősen ellenzem a tisztára borotvált változatomat. Egészen elborzadtam attól, ahogy kinéztem a Wonder Woman 1984-ben. Szerettem a filmet, de elborzasztott, ahogy kinéztem benne, és hacsak nem muszáj, soha többé nem akarok úgy kinézni. Ha arra kértek volna, hogy A Fantasztikus 4-es miatt mindenképp borotváljam le az arcom, akkor megteszem. De a kinézeteink kitalálása közös folyamat volt

– nyilatkozta.

A szuperhőfilmben Reed Richardsot alakítja, aki a képregényekben nem visel bajszot, emiatt a rajongók egy része fel is háborodott azon, Pascalon miért hagyták rajta az attribútumának számító arcszőrzetet. Az azonban még ennél is nagyobb felháborodást szült, hogy sokak szerint az ötvenéves színész túlkoros a negyvenes éveiben járó karakter megformálásához. Pascal ezt a témát is érintette az interjúban: elmondta, hogy karrierje során még sosem találkozott ekkora elégedetlenkedéssel egy szerepe kapcsán.