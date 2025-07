„Addig játszom, amíg lélegzem” – Stevie Wonder nem tervez nyugdíjba menni

Májusban ünnepelte 75. születésnapját, de nem tervez nyugdíjba vonulni Stevie Wonder, aki a hónap elején zárta brit turnéját. A zenész a BBC Sidetracked című podcastjében beszélt róla, hogy nem szándékozik abbahagyni a zenélést.

Amíg lélegzel, amíg dobod a szíved, addig van mit csinálnod. Nem fogok leállni ezzel az ajándékkal, ami átárad a testemen. Imádom csinálni, amit csinálok. Egy művész soha nem hagyja abba a rajzolást

– fogalmazott.

A beszélgetés során azt is megerősítette, hogy még mindig dolgozik új albumán, amely a Through The Eyes Of Wonder címet viseli, és amelyről először 2008-ban beszélt. A projektet korábban úgy jellemezték, mint egy performanszdarabot, amely vakként szerzett tapasztalatait tükrözi majd.

A hónap elején tartott cardiffi koncertjén a zenész egyébként megszólalt azzal a régóta létező összeesküvés-elmélettel kapcsolatban, amely szerint valójában nem is vak.

Tudtátok, hogy voltak olyan pletykák, hogy valójában látok, meg minden? De ti tudjátok az igazságot. Az igazság az, hogy nem sokkal a születésem után megvakultam. Ez áldás volt, mert lehetővé tette számomra, hogy az igazság látásmódjával szemléljem a világot

– mondta. Az új album lenne az első stúdióalbuma a 2005-ös A Time To Love óta.

A BBC podcastjében arról is beszélt, hogy Amerikát jelenleg „olyan emberek ostromolják, akik megpróbálnak visszafelé haladni”. A zenész, aki a tavalyi elnökválasztáson Kamala Harris mellett kampányolt, mégsem hisz benne, hogy a támadók sikerrel járnak majd. „Ha visszatekintünk a történelemben, mindig volt egy pont, amikor az emberek felébredtek” – mondta.