„Eszembe sem jutna, hogy hasonlóba fogjak” – Danny Boyle ma már nem rendezné meg a Gettómilliomost

A frissen bemutatott 28 évvel később rendezője, Danny Boyle a film promóciós turnéján bevallotta, ma már nem rendezné meg korábbi, Oscar-díjnyertes filmjét, a Gettómilliomos-t – írja a Variety. Elmondta, ha most, 2025-ben vágna bele a projektbe, akkor inkább keresne hozzá egy fiatal indiai rendezőt, mivel úgy érzi, másképp fennállna a kulturális kisajátítás veszélye. Ugyan a filmet nagyrészt indiai stábbal és szakemberekkel készítették Mumbaiban, úgy érzi, mivel ők, a film készítői, kívülállóként hatoltak be a filmhez használt kultúrába, elhibázott alkotói folyamatokon keresztül érték el a világszinten elismert végeredményt.

Büszke vagyok a filmre, de ma már eszembe sem jutna, hogy hasonlóba fogjak. Nem is támogatná senki

– fejtette ki Boyle, hozzátéve, idejét érzi a szakmában egy önvizsgálatnak az ilyesfajta kulturális kérdésekben.

A 2008-ban, Dev Patel és Freida Pinto főszereplésével bemutatott Gettómilliomos szenzációs kasszasikernek bizonyult. A premiert követően 378 millió dollárt hozott, ami a film 15 milliós költségvetéséhez képest csillagászati összegnek számít. A 2009-es Oscar díjátadón tíz jelölésből nyolcat zsebelt be, köztük a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó díjat is. A filmben a Patel által játszott, szegénysorból származó Jamal játszi könnyedséggel veszi a milliókat érő kérdéseket Legyen Ön is milliomos! vetélkedő indiai megfelelőjében. Hibátlan válaszai mögött a műsor készítői csalást sejtenek, így elhatározzák, hogy kiderítik az igazságot.