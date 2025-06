Kábítószerről és szexről szóló számot játszott, többszázezres büntetést kapott a Base FM

Két kereskedelmi rádió is büntetést kapott, mert rossz korhatár kategóriában játszottak le egy dalt, illetve egy műsort – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleményéből.

A Base FM-et a március 4-én, 8:15-kor sugárzott Siss című zeneszám miatt bírságolta meg a Médiatanács. Szerintük a Bruno x Spacc duó számát „obszcén, direkt és közvetett szexuális utalásokat tartalmazó szövege és a kábítószer-használat megjelenítése miatt” legalább a 16 éven aluliaknak nem ajánlott kategóriába kellett volna sorolni, és csak 21 óra után lehetett volna leadni.

A jogsértés miatt a testület a médiaszolgáltatóra 600 ezer forint, a jogsértés ismételtségére tekintettel pedig annak vezető tisztségviselőjére 25 ezer forint bírságot szabott ki.

A Best Radio Kft. által üzemeltetett Best FM-re is lesújtott a hatóság: őket a 2024. december 27-én 8 óra 30 perckor sugárzott, majd aznap 16 óra 30 perckor, valamint 2024. december 29-én 7 óra 40 perckor megismételt Csak 10 perc című műsorszám miatt vették elő, amiben állítólag közvetett és közvetlen szexuális utalások hangzottak el. A választott téma feldolgozási módja a Médiatanács szerint nem volt a 12–16 éves korosztály érettségi szintjének megfelelő, ezért a korhatári kategória és a közzétételi időpont téves megválasztásával a médiaszolgáltató három alkalommal sértette meg a klasszifikációs rendelkezéseket. Ők összesen 150 ezer forint bírságot kötelesek megfizetni.