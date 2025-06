Halálos fenyegetés kapott, otthagyott egy forgatást Nemes Jeles László

Többek közt rémisztő forgatási élményeiről is beszélt Nemes Jeles László Kadarkai Endre műsorában. Az Oscar-díjas Saul fia rendezője karrierje korai éveit idézte fel, illetve azt, hogy mennyire volt nehéz ismert édesapja, Jeles András Kossuth-díjas filmrendező fiaként érvényesülni. Tarr Bélához éppen emiatt csupán Nemes Lászlóként jelentkezett asszisztensként, hogy ne a neve alapján ítélje meg, és dolgozott is a filmjében annak korzikai forgatásán. A helyzet azonban elmérgesedett a helyi stáb miatt, és halálos fenyegetéseket is kaptak.

Megfenyegettek, hogy megölnek minket, asszisztenseket. Azt mondták, hogy látjátok azt a tengert? Ott fogtok reggel úszkálni a felszínen… mármint lebegni

– mesélte Nemes Jeles. A fenyegetéseket azért kapták, mert a forgatás kedvéért ki akartak üríttetni egy területet, ám a helyi stábnak ez nem tetszett. A rendező szerint a helyi csapat korrupt volt, „valószínűleg filmmaffiózók”, nem voltak flexibilisek. Hozzáteszi, hogy a film egyik francia koproducere öngyilkosságot követett el, a sok vészjósló körülmény miatt pedig Nemes Jeles úgy döntött, otthagyja a produkciót.

Kadarkai azt firtatta, hogy emiatt romlott-e meg a kapcsolata Tarr Bélával, ám Nemes Jeles szerint azóta többször beszéltek, és bár kapcsolatuk megváltozott, az iránta érzett tisztelete ugyanolyan, és azt is hozzáteszi, hogy nem egy egyszerű mester-tanítvány kapcsolat az övék.

Az interjúban beszélt többek közt arról, hogy mennyire nehezítette meg az antiszemitizmus az életét már kisiskolásként, hogyan került 12 évesen édesanyjával Franciaországba, és miért bánja, hogy nem vitte fel Röhrig Gézát, a Saul fia főszereplőjét a színpadra, amikor átvette az Oscart.