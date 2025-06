Megsemmisültek Pierre és Vera Székely Cannes-ban álló alkotásai

Az Ismeretlen magyarok sorozatunkban korábban bemutatott Pierre Székely, azaz Székely Péter (1923–2001) élete jó részét Nyugat-Európában töltötte, hiszen a második világháború után azonnal Franciaország felé vette az irányt, ahol kezdetben utcán talált tárgyakból készítette el az absztrakt, sokszor szürreális kompozícióit. Ezeket 1955-ben megsemmisítette ugyan, karrierje ekkorra azonban beindult, hiszen két évvel korábban felavatták az első párizsi köztéri szobrát, amit a következő közel fél évszázadban számos másik, ma is létező, illetve eredeti helyén álló alkotás követett.

Az épületekre lakható szoborként tekintő alkotó pályája során három földrészen száznál is több helyen hagyott nyomot, munkáit pedig a világ vezető közgyűjteményei közül több is őrzi. Székelynek Magyarországon is van nyoma: 1991-ben Várnagy Péterrel közösen létrehozta a pécsi Kőkertet, Budapesten pedig a Nagyvárad téri Béke-szobor (1983) Kádár János, illetve François Mitterrand francia elnök kőbe vésett aláírását is őrző kompozíciója fűződik hozzá.

Kapcsolódó Még ma is Kádár János aláírása díszíti a főváros egyik nagy csomópontját A Franciaországot tizenöt éven át vezető Mitterranddal együtt ugyanis ő is aláírta a béke madarának itt felállított szobrát.

A legfontosabb műveit bemutató 2016-os cikkünkben szobrait, illetve épületeit mutattuk be, arról azonban nem ejtettünk szót, hogy a mozaikművészet területére is tett egy kitérőt. Ezt feleségének, az 1936-os berlini olimpián úszóként is feltűnő Székely Verának (1919–1994) köszönhette, akivel együtt emigrált a háború után romokban álló Budapestről.

A kerámiák, nagyméretű szőnyegek, üvegablakok, illetve mozaikok egész sora mellett installációkat és térkalligráfiákat jegyző nő számos alkalommal működött együtt a férjével: ilyen volt a Cannes szívében 1928 óta működő Palm Beach kaszinó uszodájának első nagy átépítésekor, 1959-ben született kút, ugródeszka, illetve kapu esete is.

Pierre magyarul Tiltott istenek címmel megjelent önéletrajzi könyvében (1997) így mesélt:

Amikor annak idején sürgős meghívást kaptam a luxususzoda kútjának, ugródeszkájának és kapujának a tervezésére, valaki megsúgta, hogy az öreg igazgató fejében srapneltöredék maradt beékelődve. Az első világbéke óta senki se képes olyan tervet bemutatni neki, hogy meg legyen azzal elégedve. Nekem sikerült. Ugyanis ott maradtam. Rajzműtermet rendeztek be számomra valamelyik irodában. Oda hívtam be a srapneles öregurat nap nap után, hogy tervezzen velem. Így hát nem esett nehezére elfogadnia a saját tervét. A pezsgős gálavacsora után soknullás csekkel távoztam a Palm Beach rulettkaszinóból, mint ki dolgát jól végezte. A cannes-i bank pénztárosa a nullák láttán csodálkozás nélkül kérdezte: „Felrobbantotta a bankot?”

– idézi a művészt a Köztérkép.

A carrarai márványból készült, csinos fémszárnyakkal zárható, elegáns kapu díszeihez a férj Vera segítségét kérte, aki egy geometrikus mozaikot álmodott meg a belső oldalra.

A végeredmény több mint hatvan éven át változatlan formában állt, a néhány évvel ezelőtt elindult uszodaátépítés nyomán viszont 2022-re nyomtalanul eltűnt – derül ki a Google utcaképi nézetéből:

A munka (ami itt, annak hivatalos Köztérkép-lapján közelről is látható) végleges eltűnését egy a kaszinó saját Instagram-oldalán 2025 januárjában feltűnt kép is megerősíti:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Palm Beach Cannes (@palmbeach_cannes) által megosztott bejegyzés

Az átalakítások az ugródeszkát (valójában ugródeszkákat), illetve a kutat is érintették, azok ugyanis épp úgy nem látszanak a friss drónfelvételeken:

Archív fotókon persze továbbra is csodálhatjuk őket:

A művek eltűnésével a Székely-házaspár öröksége valamivel szegényebb lett. A lépés annak fényében különösen meglepő, hogy Pierre munkái már életében is nagy népszerűségnek örvendtek, ez pedig a halála óta eltelt negyedszázadban sem változott.