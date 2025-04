A Bridgerton sztárja Rowling miatt bottal se piszkálná az új Harry Potter-sorozatot

Nicola Coughlan nem rajong J. K. Rowlingért. A Bridgerton 38 éves sztárja az Instagramon szólt be az írónőnek, aki támogatta az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának döntését, miszerint a transz nők jogilag nem nők.

A brit Legfelsőbb Bíróság szerdán mondta ki, hogy a transznemű nők nem tartoznak a nő jogi kategóriájába az Egyesült Királyságban, így a nő és a nem csak a biológiai nemre vonatkozhat, társadalmi, jogilag elismert nemre nem utalhat.

Tehát a női nemet születéskori biológiai nem alapján jegyzik fel, ezért a transznemű nők jogilag nem nők.

A Harry Potter-regénysorozat transz-témában meglehetősen aktív írónője a hír hallatán ünneplésbe kezdett, és azt is elárulta, hogy korábban támogatta a döntést kiharcoló szervezetet.

Coughlan válaszul megosztotta az Instagramján a Cut „Ez az új mélypont J.K. Rowlingnál” című cikkét, kommentnek pedig azt fűzte hozzá:

Tartsátok meg az új Harry Pottert, srácok. Egy háromméteres bottal sem nyúlnék hozzá.

A színésznő az HBO berkeiben készülő új Harry Potter-sorozatra utalt, aminek munkálataiban Rowling is részt vesz. Coughlan egy külön posztban magára a törvénykezésre is kitért. Elmondta, hogy „teljesen elborzasztották” a hírek, a már alapból marginalizált közösség elleni újabb támadást ünneplőket „gyomorforgatónak és undorítónak” nevezte, egyúttal bejelentette, hogy adománygyűjtést indít a Not A Phase nevű jótékonysági szervezet számára, amely transz felnőtteket támogat az Egyesült Királyságban.

