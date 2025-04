Újabb két szereplő kilétét jelentették be a Harry Potter-sorozat készítői

Az HBO hivatalosan is megerősítette a Harry Potter-tévésorozat első szereplőit, azaz azokat a színészeket, akikről már korábban kiderült, hogy közreműködnek majd a készülő sorozatban. Így most már bizonyos, hogy John Lithgow játssza Dumbledore-t, Janet McTeer Minerva McGalagonyt, Paapa Essiedu Perselus Pitont, Nick Frost pedig Rubeus Hagridot alakítja majd. Korábban még arról számoltak be a jelentések, hogy mind a négy színész tárgyalásban van a sorozatról.

Az újonnan bejelentett vendég- és visszatérő szereplők közt lesz az eddig színházi színészként ismert Luke Thallon mint Quirinus Mógus és a számos díjjal elismert Paul Whitehouse (képünkön, többek között a Gyors menet sorozatban vagy a Sztálin halálában volt látható) mint Argus Frics. Utóbbi már játszott a Harry Potter és az azkabani fogoly című filmben, akkor Sir Cadogant alakította.

A Max számára készülő sorozat az alkotók ígérete szerint „hűen adaptálja J. K. Rowling nagy népszerűségnek örvendő Harry Potter-könyvsorozatát, és izgalmas, tehetséges színészek segítségével ragadja majd magával a rajongók új generációját abba a fantasztikus részletekkel és szeretett figurákkal teli világba, amelyet a Harry Potter-rajongók már több mint 25 éve imádnak”. A sorozat írója Francesca Gardiner, Mark Mylod rendezni fog pár epizódot, de executive producerként J. K. Rowling is részt vesz a produkcióban.